Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 không chỉ là hoạt động văn hóa, nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Sự kiện góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng, phát triển thành phố.

Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, ông Nguyễn Mạnh Cường khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển. Văn hóa không chỉ hiện diện qua di sản, nghệ thuật hay lễ hội mà còn được thể hiện trong lối sống, cách ứng xử, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Theo lãnh đạo thành phố, văn hóa và đại đoàn kết có mối quan hệ gắn bó mật thiết. Văn hóa bồi đắp tâm hồn, nhân cách, nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp; trong khi đại đoàn kết kết nối sức mạnh của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng, tạo nguồn lực quan trọng để vượt qua khó khăn, thúc đẩy đổi mới và phát triển. Tinh thần ấy cũng được thể hiện qua lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

TP.HCM là đô thị hội tụ nhiều cộng đồng dân cư, dân tộc, tôn giáo và sắc thái văn hóa vùng miền. Chính sự đa dạng này tạo nên bản sắc riêng, làm phong phú đời sống văn hóa thành phố. Trên nền tảng đó, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, sự đồng lòng và tương trợ giữa các tầng lớp nhân dân tiếp tục là nguồn lực quan trọng để thành phố phát triển năng động, hiện đại nhưng vẫn gìn giữ những giá trị nhân văn.

Đề cập ý nghĩa của không gian tổ chức tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, ông Nguyễn Mạnh Cường cho rằng đây là nơi hội tụ, giới thiệu các thành tựu văn hóa, nghệ thuật và công nghiệp văn hóa; đồng thời mở ra không gian giao lưu, kết nối giữa người dân, nghệ sĩ, nghệ nhân và du khách. Qua đó, những giá trị truyền thống có thêm cơ hội tiếp cận công chúng, kết hợp với tinh thần sáng tạo và hơi thở đời sống đương đại.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, phát triển văn hóa phải bắt đầu từ mỗi người, gia đình, khu dân cư và cơ quan, đơn vị. Mỗi người dân cần chủ động gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa tốt đẹp; cùng các cấp, ngành, doanh nghiệp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đoàn kết, nghĩa tình, đưa văn hóa trở thành nguồn lực và động lực phát triển bền vững.

Trong đêm khai mạc, Phố đi bộ Nguyễn Huệ diễn ra nhiều hoạt động nghệ thuật, giao lưu và trải nghiệm văn hóa. Mở đầu là lễ dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự tham gia của đại diện 54 dân tộc, nghệ sĩ, nghệ nhân và thanh niên. Không gian sự kiện giới thiệu các lĩnh vực công nghiệp văn hóa, trưng bày sản phẩm thủ công, ẩm thực, văn hóa, du lịch; đồng thời tổ chức biểu diễn hát bội, cải lương, đờn ca tài tử, nghệ thuật dân tộc và trò chơi dân gian.

Điểm nhấn là màn trình diễn 3D Mapping trên mặt tiền trụ sở UBND TP.HCM và chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thành phố muôn sắc màu”, “Chung một tấm lòng - Chung một Việt Nam”, kết hợp nghệ thuật truyền thống với âm nhạc đương đại.

Đáng chú ý, không gian “Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt” giới thiệu nét đặc trưng văn hóa của các dân tộc, tôn giáo và vùng miền; đồng thời trưng bày sản phẩm thủ công, ẩm thực, sản phẩm văn hóa và du lịch. Các chương trình biểu diễn hát bội, cải lương, đờn ca tài tử, nghệ thuật dân tộc, trò chơi dân gian và hoạt động trải nghiệm góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Tại sân khấu chính, chương trình nghệ thuật được chia thành hai phần: “Thành phố muôn sắc màu” và “Chung một tấm lòng - Chung một Việt Nam”. Các tiết mục kết hợp ca múa nhạc, ca cổ, cải lương và âm nhạc đương đại, khắc họa bức tranh đa dạng về văn hóa, con người và tinh thần đoàn kết.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 diễn ra từ ngày 18 - 24/11, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11). Đây cũng là dịp lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước, kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), góp phần gắn kết cộng đồng và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch, kinh tế sáng tạo.

Dịp này, Liên hoan Nhiếp ảnh quốc tế diễn ra từ ngày 19 - 24/11 tại Công viên Lê Văn Tám và khu vực đường Đồng Khởi. Triển lãm mỹ thuật "Thành phố Hồ Chí Minh - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai" được tổ chức từ ngày 20 - 24/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM và Công viên Lam Sơn. Hội sách "Huyền thoại Côn Đảo" cũng diễn ra trong tháng 11, góp phần giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Côn Đảo. Hướng đến kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, TP.HCM tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm), cùng các hoạt động gặp mặt truyền thống, giáo dục lịch sử tại địa phương. Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc biệt, truyền hình trực tiếp vào tối 24/11 tại ba địa điểm gồm Phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu), kết hợp trình diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa. Các hoạt động khác cũng được tổ chức tại 168 phường, xã, đặc khu với nhiều hình thức như biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, giới thiệu di sản, giáo dục truyền thống và thể dục thể thao quần chúng. Trong tháng 11 và 12/2026, thành phố vận động các đơn vị quản lý bảo tàng, di tích, nhà hát tạo điều kiện miễn, giảm phí tham quan, phục vụ người dân, học sinh, sinh viên, công nhân và du khách.