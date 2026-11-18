Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Sáng 18.11, tại Công viên Chi Lăng (phường Sài Gòn, TP.HCM), Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức khai mạc triển lãm nghệ thuật “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết” năm 2026.

Triển lãm được tổ chức nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2026), hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946 – 24.11.2026), góp phần lan tỏa thông điệp về vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội và sự phát triển bền vững của Thành phố.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận nhấn mạnh, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã tiếp tục khẳng định văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Trên tinh thần đó, TP.HCM xác định phát triển văn hóa không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn, gìn giữ các giá trị truyền thống mà còn phải khơi dậy sức sáng tạo, phát huy nguồn lực văn hóa, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và nâng cao vị thế Thành phố trong tiến trình hội nhập.

Điểm nhấn của triển lãm là việc tái hiện bức tranh văn hóa đa dạng của Thành phố qua nhiều góc nhìn, từ di sản truyền thống, đời sống văn hóa cộng đồng đến những thành tựu sáng tạo đương đại.

Tại Công viên Chi Lăng, gần 100 hình ảnh với chủ đề “Phát triển công nghiệp văn hóa - Nâng tầm vị thế TP.HCM” giới thiệu tiềm năng và những bước phát triển của các lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, du lịch văn hóa, quảng cáo, thời trang…

Tại đường Đồng Khởi, triển lãm “Phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc tại Thành phố mang tên Bác” với 55 hình ảnh tập trung giới thiệu sự đa dạng văn hóa của các dân tộc, tôn giáo cùng chung sống hòa hợp, gắn bó trên địa bàn Thành phố.

Các bạn trẻ xem triển lãm

Những hình ảnh về di tích lịch sử - văn hóa, lễ hội truyền thống, sự kiện văn hóa - nghệ thuật và các sản phẩm du lịch tiêu biểu góp phần khắc họa một không gian văn hóa nhiều sắc thái, nơi các cộng đồng cùng gìn giữ bản sắc riêng và đóng góp vào sự phát triển chung.

Đáng chú ý, các hoạt động trưng bày còn được mở rộng tại Công viên Lam Sơn với triển lãm “Nam Kỳ khởi nghĩa - Rạng ngời hào khí phương Nam”, giới thiệu những dấu mốc lịch sử, tinh thần đấu tranh kiên cường và sự hy sinh của quân, dân Nam Bộ. Đối diện Công viên Chi Lăng, triển lãm “Từ Đại hội đến Đại hội” giới thiệu những thành tựu của thể thao Việt Nam qua các thời kỳ.