Chương trình diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), kết nối với hai điểm cầu Công viên phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Không chỉ tạo nên không gian nghệ thuật hội tụ những sắc màu văn hóa, sự kết nối giữa ba điểm cầu còn mang ý nghĩa thắt chặt tình đoàn kết, phát huy những giá trị đặc trưng của từng vùng đất trong diện mạo mới của TP.HCM, hướng đến xây dựng một đô thị giàu bản sắc, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Sự kiện không chỉ tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc mà còn khẳng định vai trò của văn hóa trong tạo dựng nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tham dự chương trình có Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Nguyên Chủ tịch UBMTTQVN Huỳnh Đảm; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành và đông đảo du khách, người dân TP.HCM.

Các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày văn hoá Việt Nam .

Mở đầu chương trình là tiết mục “Hát từ cội nguồn”, kết nối đồng thời ba điểm cầu, thể hiện niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Chương trình tái hiện dòng chảy văn hóa Việt Nam từ những giá trị di sản truyền thống đến sức sống đương đại,

Chương trình được xây dựng như một hành trình xuyên suốt từ cội nguồn di sản, những giá trị văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh đến sức sống sáng tạo của văn hóa đương đại.

Các tiết mục góp phần khơi dậy tình yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam.

Những giá trị văn hóa truyền thống được tái hiện sinh động qua nghệ thuật Xòe Thái, hát văn, dân ca Ví, Giặm, Nhã nhạc cung đình Huế, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.

Qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu sức biểu đạt, chương trình góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong việc gìn giữ, kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Các tiết mục tại chương trình

Đông đảo du khách và người dân TP.HCM tham dự chương trình, hoà chung không khí vui tươi Ngày văn hoá Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là các tiết mục lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với quá trình xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Thông qua các tác phẩm nghệ thuật ca ngợi quê hương, đất nước và con người phương Nam, chương trình khắc họa hình ảnh một thành phố năng động, sáng tạo, hào sảng, nghĩa tình, luôn nuôi dưỡng khát vọng vươn lên.

Không đơn thuần là một sự kiện nghệ thuật, chương trình khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại TP.HCM còn là dịp để khẳng định vai trò của văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là nguồn lực nội sinh, động lực thúc đẩy phát triển bền vững.

Không chỉ tôn vinh di sản, chương trình còn hướng đến sự tiếp nối và phát huy các giá trị văn hóa trong đời sống đương đại.

Sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hơi thở đương đại, giữa các thế hệ nghệ sĩ cùng những hình thức biểu diễn sáng tạo, hiện đại, tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của văn hóa Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển.

Ngay sau chương trình nghệ thuật, đông đảo người dân TP.HCM được chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ trong không khí hân hoan, phấn khởi.

Người dân TP.HCM chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ tại chương trình.

Với thông điệp “Tự hào bản sắc Việt”, TP.HCM tiếp tục thể hiện trách nhiệm và khát vọng của một đô thị tiên phong trong bảo tồn, phát huy di sản, thúc đẩy sáng tạo, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đồng thời nâng cao vị thế và sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.