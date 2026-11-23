Tham dự lễ khai mạc có Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và đông đảo người dân du khách.

Mở đầu ngày hội, đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố cùng đại diện các khối đại đoàn kết 54 dân tộc, văn nghệ sĩ và các lực lượng đã thành kính dâng hoa, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu, người đã đặt nền móng và luôn chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố cùng đại diện các khối đại đoàn kết 54 dân tộc, văn nghệ sĩ và các lực lượng tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, sự kiện diễn ra trong dịp cả nước lần đầu tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), đồng thời hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Đây không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, tốt đẹp của dân tộc, mà còn là dịp để khơi dậy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và khát vọng chung tay xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình" - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu khai mạc ngày hội.

Nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, ông Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực, nguồn lực nội sinh cho phát triển nhanh, bền vững; đại đoàn kết kết nối sức mạnh của mỗi cá nhân, cộng đồng và toàn dân tộc.

Đối với TP.HCM, vùng đất hội tụ đồng bào các dân tộc, tôn giáo và người dân từ mọi miền đất nước, sự đa dạng văn hóa hòa quyện với tinh thần đoàn kết, sẻ chia, nghĩa tình đã tạo nên bản sắc riêng, trở thành nền tảng và nguồn sức mạnh để Thành phố không ngừng đổi mới, sáng tạo, vượt qua thách thức và vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.

Trên tinh thần đó, lãnh đạo Thành phố nhấn mạnh vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng và phát triển văn hóa; đồng thời kêu gọi mỗi cá nhân, gia đình, khu dân cư, tổ chức và doanh nghiệp cùng chung tay gìn giữ, phát huy và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Màn trình diễn 3D Mapping mở màn cho chuỗi hoạt động văn hoá đặc sắc tại TP.HCM.

Mở màn trong đêm khai mạc là màn trình diễn nghệ thuật 3D mapping tại không gian trước trụ sở UBND TP.HCM. Sự kiện tạo ra một không gian nghệ thuật thị giác hiện đại, kết hợp nhuần nhuyễn giữa công nghệ trình chiếu tối tân với các giá trị lịch sử, truyền thống.

Tác phẩm của đêm diễn mang tên "The Eternal Flow - Dòng chảy bất tận", được cấu trúc chặt chẽ qua 3 chương: Khởi nguyên, Hiện tại và Tương lai. Đây là ba lát cắt của một hành trình xuyên suốt nhằm kể lại câu chuyện phát triển tự hào của dân tộc Việt Nam.

Hình ảnh trình chiếu không chỉ tái hiện những huyền thoại khởi nguồn của dân tộc như truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ, hình tượng Rồng Tiên hay sự gắn kết của 54 dân tộc anh em, mà còn khắc họa rõ nét hành trình hình thành và phát triển của vùng đất Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM.

Điểm nhấn nổi bật của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm nay chính là những không gian văn hóa đặc sắc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Điểm nhấn nổi bật của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm nay là những không gian văn hóa đặc sắc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Những gian trưng bày được thiết kế theo hình nón lá giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm tiêu biểu của những ngành công nghiệp văn hóa như: điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, du lịch văn hóa, cùng không gian trải nghiệm chuyển đổi số.

Đồng thời, sân khấu "Quảng trường sắc màu Việt Nam" cũng giới thiệu đến công chúng những loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc như Hát bội, Cải lương, Đờn ca tài tử, nghệ thuật các dân tộc cùng các chương trình giao lưu văn hóa quốc tế.

Đông đảo người dân, du khách tham quan trải nghiệm.

Song hành với không gian văn hóa sáng tạo là không gian Ngày hội Đại đoàn kết – Sắc màu văn hóa Việt, nơi hội tụ, giao lưu của đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các vùng miền và các tầng lớp nhân dân thành phố. Đây cũng là dịp giới thiệu những giá trị di sản, sản phẩm văn hóa đặc trưng, biểu dương các tập thể, cá nhân và mô hình tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc kết nối văn hóa truyền thống, hoạt động cộng đồng với sáng tạo đương đại không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận, thụ hưởng văn hóa cho người dân và du khách mà còn tạo điều kiện kết nối nghệ sĩ, nghệ nhân, doanh nghiệp, nhà sáng tạo với công chúng. Qua đó, góp phần phát huy các nguồn lực văn hóa, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa tại TP.HCM.

Các chương trình nghệ thuật tại không gian ngày hội.

Với các hoạt động giao lưu, giới thiệu di sản và trải nghiệm văn hóa, Ngày hội Đại đoàn kết – Sắc màu văn hóa Việt năm 2026 góp phần đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Đây cũng là dịp để tinh thần đoàn kết, sự gắn bó giữa các dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân tiếp tục được vun đắp, trở thành nền tảng cho sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.