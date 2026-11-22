Đại biểu chụp hình tại lễ khai mạc Ngày hội Đại đoàn kết – Sắc màu văn hóa Việt năm 2026 tại TP.HCM. Ảnh: Nhật Nam

Tối 22.11, tại khu vực Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), Ngày hội Đại đoàn kết – Sắc màu văn hóa Việt năm 2026 chính thức khai mạc. Đây là hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026, với sự tham dự của đại diện 54 dân tộc Việt Nam, lãnh đạo thành phố, các nghệ nhân, văn nghệ sĩ cùng đông đảo người dân và du khách.

Tham dự lễ khai mạc có ông Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu khai mạc. Ảnh: Nhật Nam

Phát biểu khai mạc Ngày hội Đại đoàn kết – Sắc màu văn hóa Việt năm 2026, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, đây là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và khát vọng chung tay xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, ông Nguyễn Mạnh Cường khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là mục tiêu, động lực và nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, văn hóa và đại đoàn kết có mối quan hệ gắn bó mật thiết. Văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp bản lĩnh, cốt cách con người Việt Nam; đại đoàn kết kết nối sức mạnh của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng, tạo nên sức mạnh to lớn của cả dân tộc. Sự gắn bó ấy đã giúp dân tộc vượt qua những khó khăn, thử thách trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đối với TP.HCM, tinh thần sẻ chia, gắn bó và nghĩa tình đã trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa, góp phần tạo nên bản sắc riêng của thành phố. Lãnh đạo thành phố cũng nhấn mạnh vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng và phát triển văn hóa; đồng thời kêu gọi mỗi cá nhân, gia đình, khu dân cư, tổ chức và doanh nghiệp cùng chung tay gìn giữ, sáng tạo, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nghi thức dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quốc Thanh

Mở đầu các hoạt động tối 22.11 là nghi thức dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại diện 54 dân tộc Việt Nam trong trang phục truyền thống cùng các nghệ nhân, văn nghệ sĩ, đoàn viên, thanh niên và lực lượng hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật tham gia nghi thức.

Sự hiện diện của đại diện các dân tộc tại khu vực tượng đài thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các cộng đồng, đồng thời tôn vinh sự phong phú, đa dạng của nền văn hóa Việt Nam trong một chỉnh thể thống nhất.

Trình chiếu 3D Mapping mang chủ đề “The eternal flow – Dòng chảy bất tận”. Ảnh: Nhật Nam

Tiếp nối nghi thức dâng hoa là tiết mục trình chiếu 3D Mapping mang chủ đề “The eternal flow – Dòng chảy bất tận”, mở ra hành trình khám phá cội nguồn và dòng chảy văn hóa dân tộc qua ba chương: “Khởi nguyên”, “Hiện tại” và “Tương lai”.

Với thời lượng hơn 12 phút, kết hợp ngôn ngữ nghệ thuật và công nghệ trình chiếu hiện đại, tác phẩm tái hiện huyền thoại Lạc Long Quân – Âu Cơ, sự hình thành cộng đồng 54 dân tộc anh em, đồng thời khắc họa quá trình hình thành, phát triển của vùng đất Sài Gòn – Gia Định – TP.HCM.

Từ những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ, tiết mục gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối truyền thống, tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng thành phố hiện đại, sáng tạo, hội nhập.

Đại biểu tham quan các không gian giao lưu văn hóa. Ảnh: Quốc Thanh

Một điểm nhấn của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm nay là sự kết hợp giữa không gian văn hóa cộng đồng với các hoạt động sáng tạo đương đại tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Những gian trưng bày được thiết kế theo hình nón lá giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và sản phẩm tiêu biểu của các lĩnh vực công nghiệp văn hóa như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, du lịch văn hóa, cùng không gian trải nghiệm chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, sân khấu Quảng trường sắc màu Việt Nam lần lượt giới thiệu đến công chúng các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát bội, cải lương, đờn ca tài tử, nghệ thuật các dân tộc và những chương trình giao lưu văn hóa quốc tế.

Đông đảo người dân tham gia ngày hội. Ảnh: Nhật Nam

Song hành với không gian văn hóa sáng tạo là Ngày hội Đại đoàn kết – Sắc màu văn hóa Việt, nơi hội tụ, giao lưu của đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các vùng miền và các tầng lớp nhân dân thành phố. Đây cũng là dịp giới thiệu những giá trị di sản, sản phẩm văn hóa đặc trưng, biểu dương các tập thể, cá nhân và mô hình tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc kết nối văn hóa truyền thống, hoạt động cộng đồng với sáng tạo đương đại không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận, thụ hưởng văn hóa cho người dân và du khách mà còn tạo điều kiện kết nối nghệ sĩ, nghệ nhân, doanh nghiệp, nhà sáng tạo với công chúng. Qua đó, góp phần phát huy các nguồn lực văn hóa, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa tại TP.HCM.

Hoạt động trình diễn nghệ thuật truyền thống. Ảnh: Quốc Thanh

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 diễn ra trong bối cảnh cả nước lần đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), gắn với dấu mốc 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946 – 24.11.2026), 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11).

Với các hoạt động giao lưu, giới thiệu di sản và trải nghiệm văn hóa, Ngày hội Đại đoàn kết – Sắc màu văn hóa Việt năm 2026 góp phần đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Đây cũng là dịp để tinh thần đoàn kết, sự gắn bó giữa các dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân tiếp tục được vun đắp, trở thành nền tảng cho sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.