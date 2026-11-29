Chư tôn đức chùa Hoằng Pháp và Linh Sơn chứng minh Lễ khai mạc kỳ thi

Được biết, kỳ thi năm nay quy tụ 177 thí sinh là đoàn sinh các bậc học: Mở Mắt, Cánh Mềm, Chân Cứng, Hướng Thiện và Sơ Thiện, đến từ 7 đơn vị: Hoằng Pháp, Linh Sơn, Phước Thiện, Đại Bi, Bửu Tạng, Từ Vân và Giác Nguyên.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Huynh trưởng Tâm Dũng Nguyễn Hữu Tiến, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM cho biết, kỳ thi vượt bậc không đơn thuần là một cuộc kiểm tra kiến thức mà là dấu mốc quan trọng trên con đường tu học, rèn luyện và trưởng thành của mỗi đoàn sinh. Kết quả đạt được không chỉ đo lường bằng điểm số, mà còn được đánh giá qua tinh thần chuyên cần, ý chí học tập và sự chuyển hóa tự thân.

Huynh trưởng Thị Cư trao quyết định thành lập Hội đồng thi Vượt bậc năm 2026 khu vực Hóc Môn đến Huynh trưởng Tâm Dũng

Sách tấn các thí sinh trước giờ làm bài, Huynh trưởng Tâm Dũng nhắn nhủ: “Học Phật không phải để biết nhiều hơn người khác, mà để hiểu mình hơn, sống tốt đẹp hơn và mang lại lợi ích cho mọi người xung quanh. Dù kết quả ra sao, điều quan trọng nhất là các em đã cố gắng hết lòng, nỗ lực vượt qua chính mình. Đó mới là thành công lớn nhất”.

Dịp này, Huynh trưởng Thị Cư Nguyễn Thanh Minh, Trưởng phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM cũng có lời phát biểu động viên các em. Theo đó, kỳ thi vừa là cơ hội để mỗi đoàn sinh nhìn nhận lại sự tiến bộ của bản thân, vừa là dịp để các huynh trưởng đánh giá lại hiệu quả công tác hướng dẫn tu học trong một năm qua.

Đại đức Thích Tâm Trường đạo từ chứng minh

Ban đạo từ chứng minh, Đại đức Thích Tâm Trường, trụ trì chùa Hoằng Pháp tán thán tinh thần tu học tinh tấn của các em đoàn sinh. Đại đức kỳ vọng các em sẽ tiếp tục noi gương thế hệ huynh trưởng đi trước, nỗ lực rèn luyện để xứng đáng là lớp người kế thừa, trở thành những Phật tử chân chánh, góp phần phụng sự Đạo pháp và xây dựng xã hội.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Lễ khai mạc thi Vượt bậc năm 2026 cho đoàn sinh

Niệm Phật cầu gia hộ

Huynh trưởng Thị Cư sách tấn

Đoàn sinh ngành Oanh

Có 177 thí sinh dự thi

Lưu niệm

Bước vào kỳ thi lý thuyết sau lễ khai mạc

Đoàn sinh khu vực Hóc Môn thi Vượt bậc năm 2006