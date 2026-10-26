TP.HCM khai mạc không gian tăng trưởng xanh, trình diễn nhiều công nghệ robot

Tối 26/10, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM khai mạc Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh lần thứ 4 năm 2026 (GRECO 2026), với nhiều giải pháp công nghệ xanh, trí tuệ nhân tạo (AI) và robot.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, nhấn mạnh thành phố xác định chuyển đổi công nghiệp gắn với chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực cơ cấu lại nền kinh tế, hướng đến phát triển bền vững.

Theo ông Hà, trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP TP.HCM ước đạt 2,46 triệu tỷ đồng, tăng 9,06% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,9%; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 17,8 tỷ USD, tăng 323,1%. Tuy nhiên, thành phố cũng đối mặt với áp lực cạnh tranh và các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Trước yêu cầu này, TP.HCM cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng xanh và tạo điều kiện để doanh nghiệp chuyển đổi sản xuất, nâng cao năng lực quản trị.

Theo lãnh đạo thành phố, GRECO 2026 là dịp để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tiếp cận công nghệ mới và tìm kiếm cơ hội hợp tác, qua đó thúc đẩy sản xuất bền vững và lan tỏa xu hướng tiêu dùng xanh.

Sự kiện do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) chủ trì, phối hợp với Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TP.HCM (HCMC C4IR), Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đơn vị liên quan tổ chức. Không gian triển lãm rộng khoảng 11.000m², quy tụ gần 90 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, với quy mô tương đương gần 300 gian hàng. Ban tổ chức dự kiến đón khoảng 100.000 lượt khách tham quan.

Điểm nhấn của GRECO 2026 là khu trình diễn robot rộng khoảng 600m², có sự tham gia của đại diện hơn 30 doanh nghiệp và viện nghiên cứu. Nhiều dòng robot được giới thiệu, từ robot hình người, robot bốn chân đến robot đá bóng, giao nhận và vệ sinh.

Tại đây, khách tham quan có thể trực tiếp tương tác với robot bằng giọng nói, chơi cờ và trải nghiệm cà phê do robot pha chế. Các hoạt động trình diễn giúp người xem hình dung rõ hơn khả năng ứng dụng công nghệ robot trong đời sống, sản xuất và dịch vụ.

Tham gia GRECO 2026 có nhiều đơn vị trong nước như Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Công nghiệp TP.HCM (HUTECH), Viettel, PV GAS và Nam A Bank. Các doanh nghiệp, thương hiệu quốc tế như Toyota Việt Nam, Xiaomi Việt Nam, Gree Việt Nam cùng một số tổ chức công nghệ nước ngoài cũng góp mặt.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, ITPC phối hợp tổ chức 5 chương trình hội thảo chuyên sâu, tọa đàm và kết nối giao thương. Nội dung tập trung vào ứng dụng công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hợp tác chuỗi cung ứng quốc tế, trong đó có các chương trình kết nối với đối tác Trung Quốc, Bắc Âu và Israel.

Thông qua các hoạt động này, GRECO 2026 hướng đến tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học và nhà đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, tiếp cận công nghệ và đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Sự kiện mở cửa miễn phí từ 10h - 22h hằng ngày, kéo dài đến hết ngày 29/10. Ngoài các khu trưng bày và trải nghiệm công nghệ, chương trình còn có những hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thời trang Việt Nam, góp phần đưa các giải pháp tăng trưởng xanh đến gần hơn với cộng đồng.