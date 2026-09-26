TP.HCM: Khai mạc Giải vô địch pencak silat Đông Nam Á 2026

Giải do Sở VHTT TP.HCM phối hợp với Liên đoàn Pencak Silat Việt Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 22 đến 29.9, quy tụ gần 150 VĐV, HLV đến từ 5 quốc gia, gồm: Việt Nam, Lào, Malaysia, Myanmar và Singapore.

Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức giải Nguyễn Nam Nhân phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: Nguyên Phong

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân cho biết, giải đấu là dịp để các vận động viên tiêu biểu trong khu vực thi đấu, trao đổi chuyên môn và học hỏi kinh nghiệm.

Sự kiện cũng góp phần tăng cường kết nối giữa các liên đoàn, đội tuyển, VĐV, HLV và những người đang đóng góp cho sự phát triển của pencak silat Đông Nam Á.

Theo ông Nguyễn Nam Nhân, việc TP.HCM đăng cai các sự kiện thể thao quốc tế không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thể dục thể thao, mà còn mở rộng cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường gắn kết với các quốc gia trong khu vực.

Ban tổ chức tặng quà lưu niệm cho các đoàn tham dự giải. Ảnh: Nguyên Phong

Tại giải, các võ sĩ tranh tài ở 32 nội dung, trong đó có 8 nội dung quyền biểu diễn và 24 nội dung đối kháng.

Chủ nhà Việt Nam tham dự với gần 50 VĐV, trong đó TP.HCM có 4 võ sĩ tranh tài ở các hạng cân đối kháng 45kg nam, 45kg nữ, 85kg nữ và 90kg nam.

Tại Giải vô địch Đông Nam Á 2025 ở Thái Lan, đội tuyển Việt Nam xếp nhì toàn đoàn với 3 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ.

Vừa qua, các võ sĩ Việt Nam tiếp tục thi đấu nổi bật tại Giải vô địch châu Á 2026 ở Đồng Nai, giành 16 HCV và đứng đầu bảng tổng sắp huy chương.