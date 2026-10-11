TP.HCM: Kêu gọi người dân cầm hoa trắng tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM, thành phố sẽ tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

TP.HCM tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng vào sáng 14/10.

Để người dân cùng tham gia hoạt động tri ân, Ban Chỉ đạo đề nghị cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường có tuyến đường đoàn xe đi qua vận động người dân tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo mời gọi người dân cầm hoa trắng tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Việc tổ chức tiễn biệt phải bảo đảm trang nghiêm, an toàn, không gây mất an ninh, trật tự và ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

TP.HCM kêu gọi người dân đứng cầm hoa trắng tiễn biệt các liệt sĩ trong ngày 14/10.

Theo kế hoạch, lễ dâng hoa, dâng hương diễn ra tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà Bia Liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng diễn ra lúc 7h30 ngày 14/10. Lễ viếng và truy điệu hài cốt liệt sĩ bắt đầu lúc 8h cùng ngày.

Sau lễ truy điệu, đoàn xe sẽ đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Đợt xe đầu tiên dự kiến xuất phát khoảng 8h45; các đợt tiếp theo tiếp tục di chuyển và hoàn thành trong ngày.

Hoạt động tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ thể hiện lòng tri ân, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Lộ trình dự kiến dài khoảng 26km, từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng theo đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, qua vòng xoay Dân Chủ, đường Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Thời gian di chuyển và việc tổ chức giao thông sẽ do Ban tổ chức cùng lực lượng chức năng điều hành; lộ trình có thể được điều chỉnh để bảo đảm an toàn.

Đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ dự kiến di chuyển khoảng 26km, từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10h ngày 14/10 tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, phường Long Bình.

Trước đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Đêm Tri ân" sẽ diễn ra lúc 19h ngày 13/10 tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, số 875 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng.

Lễ viếng và truy điệu hài cốt liệt sĩ sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9, phát thanh trực tiếp trên VOH FM 99.9 MHz và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, từ 8-10h.