TP.HCM kết nối việc làm, mở rộng cơ hội cho lao động trẻ

Ngày 24/10, tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM (YES Center) tổ chức “Ngày hội việc làm và Kết nối doanh nghiệp – năm 2026”, thu hút hơn 3.000 sinh viên, người lao động trẻ tham gia.

Ngày hội có sự góp mặt của 50 doanh nghiệp với 3.500 chỉ tiêu tuyển dụng thuộc nhiều lĩnh vực như xuất nhập khẩu, logistics, marketing, thương mại điện tử, quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính doanh nghiệp và quản trị khách sạn.

Các vị trí tuyển dụng trong và ngoài nước tạo thêm lựa chọn cho người lao động, đặc biệt là sinh viên đang chuẩn bị tốt nghiệp hoặc có nhu cầu tìm kiếm việc làm.

Thông qua chương trình, người tham dự có thể trực tiếp gặp gỡ nhà tuyển dụng, tìm hiểu yêu cầu công việc, tham gia phỏng vấn và ứng tuyển vào những vị trí phù hợp với năng lực, chuyên môn.

Đây cũng là dịp để sinh viên tiếp cận thực tế thị trường lao động, nhận diện những kỹ năng cần bổ sung để nâng cao khả năng cạnh tranh sau khi ra trường.

Khai mạc “Ngày hội việc làm và Kết nối doanh nghiệp – năm 2026”.

Đối với doanh nghiệp, ngày hội là cầu nối để tiếp cận lực lượng lao động trẻ, giới thiệu nhu cầu tuyển dụng và lựa chọn ứng viên đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng trực tiếp, ngày hội năm nay được thiết kế với nhiều không gian trải nghiệm, chia sẻ và kết nối nhằm tăng cường tương tác giữa sinh viên, cựu sinh viên, nhà trường và doanh nghiệp.

“Không gian Mái nhà chung COFER” là nơi cựu sinh viên trở lại chia sẻ kinh nghiệm làm việc, câu chuyện khởi nghiệp và hành trình theo đuổi đam mê. Những trải nghiệm thực tế từ người đi trước giúp sinh viên có thêm góc nhìn về môi trường làm việc, định hướng phát triển bản thân và lựa chọn con đường nghề nghiệp.

Trong khi đó, “Không gian Kết nối doanh nghiệp” tạo diễn đàn trao đổi giữa nhà trường, doanh nghiệp, chuyên gia và sinh viên về nhu cầu nhân lực, kỹ năng nghề nghiệp cũng như những yêu cầu đặt ra đối với nguồn lao động trong bối cảnh hiện nay. Qua đó, các bên có điều kiện tăng cường phối hợp, hướng đến gắn kết chương trình đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động thực tế.

Ngày hội mang đến 3.500 chỉ tiêu tuyển dụng trong và ngoài nước, thuộc nhiều lĩnh vực.

Chương trình “Livestream Việc làm” trên kênh TikTok Việc Làm Thanh Niên – YES Center cũng được triển khai nhằm đưa thông tin tuyển dụng đến gần hơn với người lao động thông qua nền tảng trực tuyến. Hình thức này góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận cơ hội việc làm, tạo thêm kênh tìm kiếm thông tin bên cạnh các hoạt động trực tiếp tại ngày hội.

Việc tổ chức đa dạng hoạt động cho thấy nỗ lực của nhà trường và đơn vị dịch vụ việc làm trong việc huy động sự tham gia của doanh nghiệp, mở rộng các hình thức hỗ trợ nghề nghiệp cho người trẻ. Không chỉ dừng lại ở tuyển dụng, chương trình còn hướng đến nâng cao khả năng thích ứng của sinh viên, giúp người lao động chủ động hơn trong quá trình tìm việc và phát triển nghề nghiệp.

Theo thông tin từ Sở Nội vụ TP.HCM, trong 9 tháng đầu năm 2026, Thành phố đã tạo việc làm mới cho 174.394 người, đạt 96,89% kế hoạch năm. Cùng thời gian này, Thành phố tổ chức 197 phiên sàn giao dịch việc làm, hỗ trợ học nghề cho 5.957 lao động và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 147.750 người.

Những số liệu này cho thấy công tác hỗ trợ việc làm được triển khai đồng thời thông qua các hoạt động kết nối tuyển dụng, đào tạo nghề và thực hiện chính sách đối với người lao động.

Trong đó, việc tăng cường các kênh tiếp cận thông tin tuyển dụng có ý nghĩa quan trọng, giúp người tìm việc nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp và lựa chọn công việc phù hợp.

Sinh viên tham gia phỏng vấn trực tiếp với doanh nghiệp.

Thời gian tới, Sở Nội vụ TP.HCM tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố đẩy mạnh quảng bá các phiên giao dịch việc làm định kỳ, thường xuyên cập nhật thông tin tuyển dụng trên các nền tảng số để kết nối cung – cầu lao động kịp thời.

Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cũng sẽ chú trọng đến thanh niên, bộ đội xuất ngũ, người sau cai nghiện và người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Đây là những nhóm cần được quan tâm hỗ trợ để nâng cao cơ hội tiếp cận việc làm, ổn định thu nhập và từng bước cải thiện đời sống.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ sẽ tham mưu trình HĐND TP.HCM ban hành các nghị quyết về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài và sửa đổi cơ chế cho vay ưu đãi đối với các đối tượng chính sách.

Trong bối cảnh nhu cầu tuyển dụng và yêu cầu kỹ năng nghề nghiệp không ngừng thay đổi, sự phối hợp giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và đơn vị dịch vụ việc làm được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả kết nối nhân lực.

Qua đó, sinh viên và người lao động trẻ có thêm cơ hội tiếp cận việc làm phù hợp, còn doanh nghiệp có điều kiện tuyển chọn nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển.