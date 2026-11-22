Phát biểu khai mạc Tuần Văn hóa Đại đoàn kết năm 2026 vào tối ngày 22/11, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, sự kiện diễn ra trong dịp cả nước lần đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), mang ý nghĩa đặc biệt trong việc tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, cách đây 80 năm, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất ngày 24/11/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Lời dạy ấy tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

Việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay, thực hiện Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Quyết định 1111 của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục khẳng định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là mục tiêu, động lực và nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững.

Đặc biệt, Tuần Văn hóa Đại đoàn kết năm 2026 diễn ra trong thời điểm có nhiều dấu mốc ý nghĩa, gồm kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).

Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho rằng, văn hóa và đại đoàn kết có mối quan hệ gắn bó mật thiết. Nếu văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp bản lĩnh và cốt cách con người Việt Nam thì đại đoàn kết kết nối sức mạnh của mỗi cá nhân, cộng đồng, tạo nên sức mạnh chung của dân tộc.

Đối với TP HCM, tinh thần đoàn kết và nghĩa tình đã trở thành nét đặc trưng trong đời sống văn hóa của một đô thị hội tụ nhiều cộng đồng dân tộc, tôn giáo, người dân từ mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế. Sự đa dạng ấy được kết nối bằng tinh thần sẻ chia, cùng chung sống, lao động và sáng tạo, tạo nên bản sắc riêng của thành phố.

Đưa công nghiệp văn hóa đến gần hơn với người dân

Một trong những điểm nhấn của Tuần Văn hóa Đại đoàn kết năm nay là chuỗi không gian văn hóa được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi kết nối các giá trị văn hóa truyền thống với những lĩnh vực sáng tạo hiện đại.

Các chương trình văn hoá nghệ thuật được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, các gian trưng bày được thiết kế theo hình lá sẽ giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm, trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ và du lịch văn hóa. Các không gian trải nghiệm chuyển đổi số cũng được bố trí nhằm mang đến cách tiếp cận mới cho công chúng.

Song song đó, sân khấu quảng trường “Sắc màu Việt Nam” sẽ giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc như hát bội, cải lương, đờn ca tài tử, nghệ thuật các dân tộc, kết hợp với những chương trình giao lưu văn hóa quốc tế.

Các người mẫu diện trang phục áo dài truyền thống.

Đáng chú ý, không gian Ngày hội Đại đoàn kết với chủ đề “Sắc màu văn hóa Việt Nam” sẽ là nơi hội tụ, giao lưu của đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các vùng miền và các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là dịp giới thiệu những giá trị di sản, sản phẩm văn hóa đặc trưng, đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân và mô hình tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc đặt các không gian văn hóa sáng tạo bên cạnh không gian văn hóa cộng đồng trên cùng một tuyến phố biểu tượng thể hiện định hướng phát triển của TP HCM: vừa năng động, hiện đại, sáng tạo, vừa gìn giữ bản sắc và phát huy truyền thống nghĩa tình.

Bên cạnh các hoạt động tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật khác cũng được tổ chức trên địa bàn thành phố như Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP HCM, Triển lãm Mỹ thuật TP HCM với chủ đề “Văn hóa - Sáng tạo - Kiến tạo tương lai”, Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” tại Đặc khu Côn Đảo và các hoạt động văn hóa kết hợp Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư.

Không gian văn hoá được bày trí đa dạng.

Theo lãnh đạo UBND TP HCM, các hoạt động được triển khai theo hướng thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện từng địa bàn, trong đó người dân được xác định là chủ thể sáng tạo, tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa; địa bàn cơ sở và khu dân cư là hạt nhân lan tỏa.

Đặc biệt, trong những ngày cao điểm, các bảo tàng, di tích, nhà hát và cơ sở văn hóa thực hiện miễn, giảm giá vé cho học sinh, sinh viên, người lao động và du khách. Đây là giải pháp thiết thực nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận văn hóa, đưa các giá trị nghệ thuật và di sản đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

Người dân là chủ thể sáng tạo và lan tỏa văn hóa

Từ những hoạt động cụ thể, thông điệp mà Tuần Văn hóa Đại đoàn kết hướng đến không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn các giá trị truyền thống mà còn đặt văn hóa trong mối quan hệ trực tiếp với đời sống xã hội.

Ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, văn hóa không chỉ hiện diện trong các di tích, bảo tàng hay trên sân khấu nghệ thuật mà cần được nuôi dưỡng trong đời sống hằng ngày, trong sự gắn bó giữa con người với con người, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cùng xây dựng cộng đồng.

Đông đảo người dân có mặt tại phố đi bộ tối 22/11.

Lãnh đạo TP HCM kêu gọi đồng bào các dân tộc, các tôn giáo và các tầng lớp nhân dân tiếp tục chung sức, đồng lòng tham gia xây dựng, phát triển văn hóa trong giai đoạn mới. Mỗi người dân cần trở thành một chủ thể sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp; mỗi gia đình, khu dân cư là một không gian văn hóa giàu bản sắc, đoàn kết và nghĩa tình.

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp, thành phố cũng kỳ vọng sự chung tay đầu tư, sáng tạo và phát triển những sản phẩm văn hóa có giá trị, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM, trong kỷ nguyên mới, văn hóa tiếp tục là ngọn đuốc soi đường, là nguồn lực nội sinh và động lực phát triển; trong khi đại đoàn kết là cội nguồn sức mạnh để thành phố và cả nước cùng kiến tạo tương lai.

Với định hướng đó, TP HCM tiếp tục gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, vun đắp tinh thần nghĩa tình, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân, hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.