Hưởng ứng Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 (Vibrant HCMC), TP.HCM triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm, mua sắm và giải trí phục vụ người dân, du khách trong nước và quốc tế.

TP.HCM kích cầu du lịch cuối năm bằng chuỗi sự kiện quy mô lớn diễn ra từ ngày 28/11 đến giữa tháng 12/2026.

Mở đầu chuỗi hoạt động là Tuần lễ Văn hóa - Ẩm thực và Mua sắm lần thứ nhất, diễn ra từ ngày 28/11 đến 6/12 tại Công viên đường Hiền Vương, phường Phú Thạnh. Tại sự kiện, người dân và du khách có thể tham quan các gian hàng, thưởng thức ẩm thực, mua sắm và tìm hiểu những sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Tiếp đó, Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn Food Story lần thứ tư với chủ đề “Bát Bửu - Sắc vị tinh hoa” được tổ chức từ ngày 4 đến 6/12 tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông (105 Trần Hưng Đạo, phường An Đông), dự kiến có khoảng 60 gian hàng giới thiệu nét đặc sắc của ẩm thực Việt - Hoa.

Trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, Festival OCOP Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 3 đến 6/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, dự kiến quy tụ khoảng 350 gian hàng đến từ 34 tỉnh, thành phố. Sự kiện tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, đặc sản và sản phẩm làng nghề.

Chuỗi sự kiện văn hóa, ẩm thực và thể thao góp phần tăng sức hút du lịch TP.HCM dịp cuối năm.

Đáng chú ý, Tuần lễ Du lịch TP.HCM lần thứ 6, diễn ra từ ngày 4 đến 12/12 với chủ đề “Thức cùng Thành phố - Chạm từng trải nghiệm”, sẽ mở rộng không gian tổ chức tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, phường Bình Dương và phường Vũng Tàu, kết nối các sản phẩm du lịch đô thị, du lịch biển, văn hóa và làng nghề.

Cùng thời điểm, Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank lần thứ 9, diễn ra từ ngày 4 đến 6/12, dự kiến thu hút khoảng 24.000 vận động viên. Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 cũng đang diễn ra và kéo dài đến ngày 12/12, với sự tham gia của 36 đoàn thể thao, tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung thi đấu. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh Thành phố, giới thiệu các sản phẩm du lịch, văn hóa và ẩm thực đến vận động viên, huấn luyện viên, cổ động viên từ các địa phương.

Chuỗi sự kiện văn hóa, ẩm thực và thể thao được kỳ vọng tạo động lực kích cầu du lịch, tiêu dùng tại TP.HCM dịp cuối năm.

Đồng hành cùng chuỗi sự kiện, chương trình Vibrant HCMC triển khai nhiều ưu đãi trong lĩnh vực mua sắm, ẩm thực, vận chuyển và du lịch, góp phần khuyến khích chi tiêu của người dân và du khách.

Thông qua việc gắn kết xúc tiến thương mại với các hoạt động văn hóa, du lịch và thể thao, TP.HCM kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng cho ngành thương mại, dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương, đồng thời quảng bá hình ảnh thành phố năng động, đa dạng bản sắc và giàu sức hấp dẫn đối với du khách.