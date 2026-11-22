Tp.HCM kết nối dòng chảy di sản với khát vọng phát triển công nghiệp văn hóa
Mở màn Tuần Văn hóa Đại đoàn kết năm 2026 tại Tp.HCM, tác phẩm 3D Mapping “The Eternal Flow - Dòng chảy bất tận” đưa người xem đi qua hành trình từ huyền thoại Lạc Long Quân - Âu Cơ, cội nguồn 54 dân tộc đến diện mạo đô thị Tp.HCM hôm nay và khát vọng tương lai.
Tối 22/11, tại Tp.HCM, Tuần Văn hóa Đại đoàn kết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động nghệ thuật, triển lãm và trải nghiệm văn hóa. Sự kiện diễn ra trong dịp cả nước lần đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), đồng thời gắn với nhiều dấu mốc như kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).
Từ huyền thoại cội nguồn đến diện mạo đô thị sáng tạo
Điểm nhấn trong đêm khai mạc là tiết mục trình chiếu 3D Mapping mang chủ đề “The Eternal Flow - Dòng chảy bất tận”, kéo dài 12 phút 8 giây. Bằng sự kết hợp giữa ngôn ngữ nghệ thuật và công nghệ trình chiếu hiện đại, tác phẩm được xây dựng thành 3 chương, tái hiện hành trình văn hóa Việt Nam từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới tương lai.
Ở chương đầu tiên mang tên “Khởi nguyên”, câu chuyện bắt đầu từ truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ, hình tượng Rồng Tiên và sự hình thành cộng đồng 54 dân tộc anh em. Đây là lát cắt về cội nguồn chung, nơi những giá trị văn hóa và bản sắc dân tộc được hình thành, bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Ba chương của tác phẩm không chỉ tạo nên một màn trình diễn công nghệ trong đêm khai mạc mà còn gợi mở mối liên hệ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong đó, di sản không phải những giá trị đứng yên mà tiếp tục được tiếp nối, làm mới và chuyển tải bằng những phương thức phù hợp với đời sống đương đại.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM cho biết, Tuần Văn hóa Đại đoàn kết năm 2026 diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước.
Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất ngày 24/11/1946: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, ông Cường nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Đối với Tp.HCM, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình được hình thành từ sự hội tụ của nhiều cộng đồng dân tộc, tôn giáo, người dân từ các vùng miền và bạn bè quốc tế. Sự đa dạng ấy tạo nên diện mạo văn hóa riêng của thành phố, đồng thời đặt ra yêu cầu vừa gìn giữ những giá trị truyền thống, vừa tạo không gian cho các hoạt động sáng tạo phát triển.
Đưa văn hóa sáng tạo vào đời sống cộng đồng
Không chỉ dừng lại ở các chương trình biểu diễn, Tuần Văn hóa Đại đoàn kết năm nay còn dành không gian đáng kể để giới thiệu những lĩnh vực công nghiệp văn hóa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, các gian trưng bày được thiết kế theo hình lá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và sản phẩm tiêu biểu của nhiều ngành như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm, trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ và du lịch văn hóa. Các không gian trải nghiệm chuyển đổi số cũng được bố trí để công chúng có thêm cách tiếp cận với những sản phẩm văn hóa sáng tạo.
Đáng chú ý, các hoạt động này được đặt cạnh không gian văn hóa cộng đồng, tạo nên sự kết nối giữa những ngành nghề sáng tạo với các giá trị văn hóa truyền thống. Trên sân khấu quảng trường “Sắc màu Việt Nam”, công chúng có dịp tiếp cận các loại hình nghệ thuật như hát bội, cải lương, đờn ca tài tử, nghệ thuật các dân tộc, cùng những chương trình giao lưu văn hóa quốc tế.
Ngoài khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều hoạt động khác được tổ chức trên địa bàn thành phố như Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế Tp.HCM, Triển lãm Mỹ thuật Tp.HCM với chủ đề “Văn hóa - Sáng tạo - Kiến tạo tương lai”, Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” tại Đặc khu Côn Đảo và các hoạt động văn hóa kết hợp Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư.
Một điểm đáng chú ý là trong những ngày cao điểm, các bảo tàng, di tích, nhà hát và cơ sở văn hóa thực hiện miễn, giảm giá vé cho học sinh, sinh viên, người lao động và du khách. Việc mở rộng cơ hội tiếp cận các thiết chế văn hóa được xem là một trong những cách đưa di sản, nghệ thuật ra khỏi không gian trưng bày, sân khấu để đến gần hơn với công chúng.
Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tphcm-ket-noi-dong-chay-di-san-voi-khat-vong-phat-trien-cong-nghiep-van-hoa-20426112222102886.htm