Tối 22/11, tại Tp.HCM, Tuần Văn hóa Đại đoàn kết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động nghệ thuật, triển lãm và trải nghiệm văn hóa. Sự kiện diễn ra trong dịp cả nước lần đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), đồng thời gắn với nhiều dấu mốc như kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).

Từ huyền thoại cội nguồn đến diện mạo đô thị sáng tạo

Điểm nhấn trong đêm khai mạc là tiết mục trình chiếu 3D Mapping mang chủ đề “The Eternal Flow - Dòng chảy bất tận”, kéo dài 12 phút 8 giây. Bằng sự kết hợp giữa ngôn ngữ nghệ thuật và công nghệ trình chiếu hiện đại, tác phẩm được xây dựng thành 3 chương, tái hiện hành trình văn hóa Việt Nam từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới tương lai.

Màn trình chiếu 3D Mapping mang chủ đề “The Eternal Flow - Dòng chảy bất tận”.

Ở chương đầu tiên mang tên “Khởi nguyên”, câu chuyện bắt đầu từ truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ, hình tượng Rồng Tiên và sự hình thành cộng đồng 54 dân tộc anh em. Đây là lát cắt về cội nguồn chung, nơi những giá trị văn hóa và bản sắc dân tộc được hình thành, bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Tiếp nối là chương “Hiện tại”, đưa người xem đến với hành trình hình thành và phát triển của vùng đất Sài Gòn - Gia Định - Tp.HCM. Từ một vùng đất hội tụ nhiều dòng người, nơi giao thoa các nền văn hóa, Tp.HCM hiện lên qua những dấu ấn lịch sử và quá trình chuyển mình của một đô thị năng động, sáng tạo.

Khép lại hành trình là chương “Tương lai”, mở ra không gian của niềm tin và khát vọng phát triển. Những giá trị di sản được đặt trong mối liên hệ với đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế, qua đó gửi gắm thông điệp về việc kế thừa nền tảng văn hóa để kiến tạo một thành phố hiện đại.

Chương kết mang hơi hướng thành phố phát triển hiện đại.

Ba chương của tác phẩm không chỉ tạo nên một màn trình diễn công nghệ trong đêm khai mạc mà còn gợi mở mối liên hệ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong đó, di sản không phải những giá trị đứng yên mà tiếp tục được tiếp nối, làm mới và chuyển tải bằng những phương thức phù hợp với đời sống đương đại.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM cho biết, Tuần Văn hóa Đại đoàn kết năm 2026 diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất ngày 24/11/1946: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, ông Cường nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM, việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với triển khai Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Quyết định 1111 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục khẳng định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là mục tiêu, động lực và nguồn lực nội sinh cho phát triển nhanh, bền vững.

Đối với Tp.HCM, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình được hình thành từ sự hội tụ của nhiều cộng đồng dân tộc, tôn giáo, người dân từ các vùng miền và bạn bè quốc tế. Sự đa dạng ấy tạo nên diện mạo văn hóa riêng của thành phố, đồng thời đặt ra yêu cầu vừa gìn giữ những giá trị truyền thống, vừa tạo không gian cho các hoạt động sáng tạo phát triển.

Đưa văn hóa sáng tạo vào đời sống cộng đồng

Không chỉ dừng lại ở các chương trình biểu diễn, Tuần Văn hóa Đại đoàn kết năm nay còn dành không gian đáng kể để giới thiệu những lĩnh vực công nghiệp văn hóa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Các chương trình nghệ thuật với trang phục áo dài, khăn rằn truyền thống.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, các gian trưng bày được thiết kế theo hình lá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và sản phẩm tiêu biểu của nhiều ngành như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm, trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ và du lịch văn hóa. Các không gian trải nghiệm chuyển đổi số cũng được bố trí để công chúng có thêm cách tiếp cận với những sản phẩm văn hóa sáng tạo.

Các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật.

Đáng chú ý, các hoạt động này được đặt cạnh không gian văn hóa cộng đồng, tạo nên sự kết nối giữa những ngành nghề sáng tạo với các giá trị văn hóa truyền thống. Trên sân khấu quảng trường “Sắc màu Việt Nam”, công chúng có dịp tiếp cận các loại hình nghệ thuật như hát bội, cải lương, đờn ca tài tử, nghệ thuật các dân tộc, cùng những chương trình giao lưu văn hóa quốc tế.

Trong khi đó, không gian Ngày hội Đại đoàn kết với chủ đề “Sắc màu văn hóa Việt Nam” là nơi gặp gỡ, giao lưu của đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, vùng miền và nhiều tầng lớp nhân dân. Những giá trị di sản, sản phẩm văn hóa đặc trưng cùng các mô hình, tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng được giới thiệu tại đây.

Ngoài khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều hoạt động khác được tổ chức trên địa bàn thành phố như Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế Tp.HCM, Triển lãm Mỹ thuật Tp.HCM với chủ đề “Văn hóa - Sáng tạo - Kiến tạo tương lai”, Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” tại Đặc khu Côn Đảo và các hoạt động văn hóa kết hợp Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư.

Một điểm đáng chú ý là trong những ngày cao điểm, các bảo tàng, di tích, nhà hát và cơ sở văn hóa thực hiện miễn, giảm giá vé cho học sinh, sinh viên, người lao động và du khách. Việc mở rộng cơ hội tiếp cận các thiết chế văn hóa được xem là một trong những cách đưa di sản, nghệ thuật ra khỏi không gian trưng bày, sân khấu để đến gần hơn với công chúng.

Ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, người dân phải là chủ thể sáng tạo, tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa; địa bàn cơ sở và khu dân cư là hạt nhân lan tỏa. Bởi văn hóa không chỉ hiện diện trong các di tích, bảo tàng hay chương trình nghệ thuật mà còn được nuôi dưỡng từ đời sống thường ngày, qua sự gắn bó giữa con người với con người, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.