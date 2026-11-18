Ngày 18/11, tại Công viên Chi Lăng và các khu vực trên đường Đồng Khởi, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP HCM tổ chức khai mạc chuỗi triển lãm ảnh hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Hoạt động diễn ra từ ngày 18 đến 25/11, hướng đến kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), đồng thời giới thiệu những thành tựu, giá trị văn hóa và nỗ lực bảo tồn di sản của Thành phố đến người dân, du khách.

Lãnh đạo, đại biểu TP HCM tham quan xem triển lãm.

Theo ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, nhắc lại dấu mốc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức năm 1946, trong bối cảnh đất nước vừa giành độc lập. Sự kiện thể hiện sự quan tâm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với việc xây dựng nền văn hóa mới, khẳng định vai trò của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng.

Tư tưởng "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi" cùng tinh thần đại đoàn kết tiếp tục là định hướng quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Theo ông Trần Thế Thuận, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Hoạt động diễn ra từ ngày 18 đến 25/11, hướng đến kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Trên tinh thần đó, TP HCM xác định phát triển văn hóa không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn, gìn giữ các giá trị truyền thống mà còn phải khơi dậy sức sáng tạo, phát huy nguồn lực văn hóa, thúc đẩy công nghiệp văn hóa, qua đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế Thành phố trong tiến trình hội nhập.

Tại Công viên Chi Lăng, gần 100 hình ảnh với chủ đề "Phát triển công nghiệp văn hóa - Nâng tầm vị thế TP HCM" giới thiệu tiềm năng và những bước phát triển của các lĩnh vực như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, du lịch văn hóa, quảng cáo và thời trang.

Các hình ảnh đồng thời ghi nhận đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; phản ánh nỗ lực xây dựng thiết chế văn hóa hiện đại, phát triển nguồn nhân lực sáng tạo, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và huy động nguồn lực xã hội.

Gần 100 hình ảnh với chủ đề "Phát triển công nghiệp văn hóa - Nâng tầm vị thế TP HCM" giới thiệu tiềm năng và những bước phát triển của các lĩnh vực như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, du lịch văn hóa, quảng cáo và thời trang.

Trong khi đó, tại đường Đồng Khởi, khu vực phía trước Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, triển lãm "Phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc tại Thành phố mang tên Bác" giới thiệu 55 hình ảnh về đời sống văn hóa đa dạng, tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo cùng chung sống hòa hợp trên địa bàn Thành phố.

Nội dung trưng bày tập trung vào các di tích lịch sử - văn hóa, lễ hội truyền thống, sự kiện văn hóa - nghệ thuật và những nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Qua đó, những lớp trầm tích văn hóa của Thành phố được giới thiệu trong mối liên hệ với quá trình phát triển của một đô thị đang mở rộng không gian và quy mô.

Ngoài hai địa điểm trên, tại Công viên Lam Sơn còn có triển lãm "Nam Kỳ khởi nghĩa - Rạng ngời hào khí phương Nam" với 100 hình ảnh, tái hiện quá trình chuẩn bị, lãnh đạo và diễn biến cuộc khởi nghĩa, sự tham gia, đóng góp và hy sinh của quân, dân Nam Bộ. Triển lãm cũng giới thiệu chân dung các lãnh đạo tiêu biểu, những địa chỉ đỏ và di tích lịch sử cách mạng gắn với sự kiện.

Đối diện Công viên Chi Lăng, triển lãm "Từ Đại hội đến Đại hội" trưng bày 60 hình ảnh về các kỳ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc qua từng thời kỳ, giới thiệu những tập thể, vận động viên tiêu biểu và sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đối với sự nghiệp phát triển thể dục thể thao nước nhà.

Các sinh viên trường Đại học Kinh tế TP HCM có mặt đông đảo xem triển lãm.

Việc lựa chọn các không gian công cộng tại khu vực trung tâm làm địa điểm trưng bày giúp các nội dung lịch sử, văn hóa tiếp cận người dân và du khách một cách trực quan. Không chỉ giới thiệu những dấu mốc và thành tựu, chuỗi triển lãm còn gợi mở câu chuyện về cách gìn giữ bản sắc trong quá trình phát triển đô thị.

Đặc biệt, trong bối cảnh TP HCM mở rộng không gian phát triển, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, di sản được đặt ra song hành với yêu cầu đổi mới sáng tạo. Đây cũng là cơ sở để Thành phố khai thác tốt hơn nguồn lực văn hóa, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và tạo dựng bản sắc riêng trong giai đoạn mới.