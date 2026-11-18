UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 7653/QĐ-UBND ngày 17/11, bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 4019/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND thành phố về việc cho Saigontourist Group thuê đất để đầu tư xây dựng Bến tàu du lịch Nam Sài Gòn.

Trụ sở Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên (Saigontourist Group).

Khu đất thực hiện dự án nằm tại lô P2, Khu A – Đô thị mới Nam thành phố, phường Tân Hưng.

Theo UBND TP.HCM, khu đất dự án Bến tàu du lịch Nam Sài Gòn thuộc trường hợp phải tổ chức đấu giá theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Các văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và quyết định cho thuê đất được ban hành trước đây chưa phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013, không có cơ sở xem xét, xử lý chuyển tiếp theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2020.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Quản lý Phát triển đô thị thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, UBND phường Tân Hưng và Saigontourist Group cung cấp hồ sơ, tài liệu pháp lý khu đất. Đồng thời, chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính đối với các thông tin phát sinh trực tiếp từ việc bãi bỏ quyết định.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận, giao khu đất để quản lý và đề xuất phương án sử dụng đất theo quy định.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND thành phố xử lý các nội dung liên quan đến văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và thỏa thuận ký quỹ số 35/TTKQ-2017 ký ngày 1/9/2017.

UBND phường Tân Hưng có trách nhiệm gửi quyết định đến Saigontourist Group và các cơ quan, đơn vị liên quan; tiếp tục thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng và quy hoạch đối với khu đất, kịp thời kiểm tra, xử lý vi phạm nếu có theo thẩm quyền.

Saigontourist Group có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu pháp lý liên quan và phối hợp với các cơ quan trong quá trình rà soát, cập nhật hồ sơ, tài liệu pháp lý và bàn giao khu đất.