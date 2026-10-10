TP.HCM huy động nhiều lực lượng chuẩn bị lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Ngày 10/10, UBND TP.HCM tổ chức sơ duyệt lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng. Đây là bước chuẩn bị cho buổi lễ chính thức dự kiến diễn ra vào sáng 14/10.

Tại buổi sơ duyệt, các lực lượng tiến hành những nghi thức như dâng hương, chào cờ, thực hiện điều lệnh và rà soát đội hình. Các vị trí tổ chức, phương án phối hợp giữa các bộ phận cũng được kiểm tra nhằm bảo đảm buổi lễ diễn ra trang nghiêm, đúng kế hoạch.

Buổi lễ truy điệu và an táng sẽ diễn ra chính thức vào sáng ngày 14/10 tại công viên Lê Thị Riêng.

Theo phương án tổ chức, chương trình dự kiến có khoảng 1.000 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và đại diện các cơ quan, ban, ngành. Trong đó, khoảng 200 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị, nhân chứng và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Australia tại TP.HCM.

Nhiều lực lượng và tổ chức đoàn thể cũng được huy động tham gia, gồm đoàn viên, thanh niên thành phố, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 370 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, đại diện Mặt trận Tổ quốc tại các phường, xã, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc và hội viên các tổ chức chính trị - xã hội.

Buổi lễ nhằm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời thể hiện lòng biết ơn đối với các gia đình có công với đất nước.

Phục vụ lễ viếng và truy điệu, ban tổ chức đã triển khai lắp dựng 3 nhà sự kiện tại khu vực quàn hài cốt và không gian hành lễ. Hơn 700 bàn dự kiến được bố trí để đặt các quách hài cốt có lồng kính, cùng các vật phẩm phục vụ nghi thức tưởng niệm như lư hương, bình hoa và đĩa trái cây.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết giao thông và phòng cháy, chữa cháy được phân công cho các lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, tổ y tế lưu động chuẩn bị nhân lực, thuốc thiết yếu để hỗ trợ khi cần thiết. Khu vực đỗ ô tô và giữ xe máy miễn phí cũng được bố trí phục vụ đại biểu tham dự.

Xe dẫn đoàn, xe quân sự chở hài cốt liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang TP.HCM.

Theo kế hoạch, đoàn đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM theo tuyến đường Trường Sơn - Cách Mạng Tháng Tám - vòng xoay Dân Chủ - Cách Mạng Tháng Tám - Điện Biên Phủ - cầu Sài Gòn - Võ Nguyên Giáp - Xa lộ Hà Nội - Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Chiều ngược lại, đoàn từ Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM trở về Công viên Lê Thị Riêng theo tuyến Xa lộ Hà Nội - Võ Nguyên Giáp - cầu Sài Gòn - Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - vòng xoay Dân Chủ - Cách Mạng Tháng Tám - Trường Sơn.

Trước đó, sau hơn 3 tháng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đã quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể. Trong số này, 307 bộ có di vật, tính đến ngày 5/10.

Hoạt động được triển khai trong khuôn khổ thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và giáo dục truyền thống tri ân những người đã hy sinh vì đất nước.