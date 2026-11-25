Ngày 25/11, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư TP.HCM năm 2026 (ILS Forum 2026), với chủ đề “Cơ chế PPP trong bối cảnh Luật Phát triển đô thị và những vấn đề pháp lý trọng tâm cho nhà đầu tư”.

Diễn đàn có sự tham dự của hơn 300 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý, hiệp hội doanh nghiệp, cộng đồng nhà đầu tư, luật sư và chuyên gia pháp lý.

Trong bối cảnh TP.HCM đẩy mạnh phát triển đô thị, đầu tư kết cấu hạ tầng và huy động nguồn lực xã hội, phương thức đối tác công tư (PPP) được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để triển khai các dự án quy mô lớn.

Ông Phạm Quang Nhật - Giám đốc ITPC phát biểu.

Tuy nhiên, những vấn đề về cơ chế phân bổ rủi ro, phương án tài chính, thanh toán và bảo đảm quyền lợi các bên vẫn là những yếu tố cần tiếp tục tháo gỡ.

Theo ông Phạm Quang Nhật - Thành ủy viên, Giám đốc ITPC, Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 có hiệu lực cùng Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho thành phố.

Giai đoạn 2026 - 2030, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10 - 11%/năm. Để đáp ứng nhu cầu đầu tư hạ tầng, thành phố xác định PPP là giải pháp chiến lược nhằm huy động thêm nguồn lực ngoài ngân sách.

Trong 10 tháng năm 2026, TP.HCM thu hút 19,13 tỷ USD vốn FDI. Thành phố cũng đang tập trung kết nối 83 dự án quy mô lớn, trong đó có 23 dự án PPP trọng điểm; riêng 21 dự án đã tổng hợp có tổng mức đầu tư dự kiến gần 970.000 tỷ đồng.

ITPC xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm chuẩn hóa thông tin dự án trên nền tảng số HCMCInvest; đổi mới hoạt động kết nối đầu tư; tăng cường đối thoại, tham vấn thị trường và đồng hành hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án.

Ông Ngô Hoàng Minh - Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM phát biểu.

Thông tin về khả năng huy động vốn cho các dự án PPP, ông Ngô Hoàng Minh - Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM cho biết, nhu cầu vốn đầu tư công của thành phố giai đoạn 2026 - 2030 ước khoảng 3,1 triệu tỷ đồng, trong đó ngân sách chỉ đáp ứng khoảng 1/3.

Hiện thành phố có danh mục 90 dự án PPP với tổng mức đầu tư hơn 1,27 triệu tỷ đồng.

Thành phố đã cân đối khoảng 89.408 tỷ đồng vốn nhà nước tham gia 39 dự án PPP; riêng năm 2026 bố trí 14.611 tỷ đồng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Trên cơ sở hành lang pháp lý mới, thành phố tập trung vào 3 cam kết: chủ động chuẩn bị mặt bằng và xác định phương án thanh toán ngay từ bước phê duyệt; chia sẻ rủi ro theo quy định pháp luật với tỷ lệ vốn nhà nước tham gia có thể lên đến 70% tổng mức đầu tư; đồng thời rút ngắn thủ tục, minh bạch thông tin và đẩy mạnh ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM).

Thành phố cũng định hướng 3 phương thức tham gia cho nhà đầu tư gồm đầu tư trực tiếp, liên danh với doanh nghiệp trong nước và đầu tư gián tiếp thông qua Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Dự kiến từ quý I/2027, Sở Tài chính phối hợp ITPC vận hành bảng theo dõi danh mục dự án PPP đa ngôn ngữ, đồng thời thiết lập đầu mối cố định để hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt vòng đời dự án.

PGS TS Phạm Duy Nghĩa - Phó Chủ tịch VIAC phát biểu tại diễn đàn.

Theo PGS TS Phạm Duy Nghĩa - Phó Chủ tịch VIAC, PPP ngày càng giữ vai trò quan trọng trong huy động nguồn lực phát triển hạ tầng.

Tuy nhiên, đây là mô hình đầu tư phức tạp, có sự tham gia của nhiều chủ thể, thời gian triển khai kéo dài và tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý.

Thực tiễn giải quyết tranh chấp tại VIAC cho thấy, các tranh chấp liên quan đến dự án PPP có xu hướng gia tăng, với nội dung ngày càng đa dạng.

Vì vậy, việc thúc đẩy PPP cần đi đôi với hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao hiệu quả phân bổ và quản trị rủi ro, bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên.

Các chuyên gia chia sẻ tại phiên thảo luận.

PGS TS Phạm Duy Nghĩa nhận định, Luật Phát triển đô thị đã mở rộng dư địa và trao thêm quyền chủ động cho TP.HCM trong huy động nguồn lực tư nhân.

Tuy nhiên, thành phố cần cụ thể hóa các cơ chế về thể chế, tài chính và hợp đồng, đồng thời xây dựng phương án phân bổ rủi ro minh bạch, khả thi để tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

TheoBáo điện tử Công Lý