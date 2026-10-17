TP.HCM huy động nguồn lực lớn hỗ trợ người nghèo

Tối 17/10, tại Nhà hát Hòa Bình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình an sinh xã hội, trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ, hỗ trợ chi phí học tập và tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố trao 1.500 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ dành cho học sinh, sinh viên; tặng 750 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ chi phí học tập cho 11 học sinh dân tộc thiểu số đạt thành tích học tập xuất sắc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao bảng tượng trưng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đến đại diện các xã, phường.

Tổng kinh phí dành cho các hoạt động trên hơn 8,5 tỷ đồng, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TP.HCM đồng hành hỗ trợ.

Theo ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh vận động, kết nối các nguồn lực xã hội để chăm lo cho người dân còn nhiều khó khăn.

Việc hỗ trợ được triển khai theo hướng thiết thực, gắn với nhu cầu thực tế của từng đối tượng. Bên cạnh trợ giúp đời sống, các chương trình còn chú trọng tạo sinh kế, hỗ trợ học tập và mở rộng cơ hội tiếp cận những dịch vụ thiết yếu, giúp người dân từng bước cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, diễn ra từ ngày 17/10 đến 18/11/2026, TP.HCM đặt mục tiêu huy động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân để bổ sung nguồn lực thực hiện những chương trình an sinh xã hội.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ đến học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Theo kế hoạch, thành phố dự kiến xây mới 61 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 283 căn nhà; trao 13.700 suất học bổng, hỗ trợ 450 phương tiện sinh kế và cấp 3.550 thẻ BHYT, cùng nhiều hoạt động chăm lo khác. Tổng kinh phí dự kiến huy động hơn 92 tỷ đồng.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, ông Phạm Minh Tuấn kêu gọi các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tiếp tục chung tay đóng góp, đồng hành cùng thành phố trong công tác chăm lo người nghèo. Đồng thời, việc tiếp nhận và sử dụng các nguồn hỗ trợ cần bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích, đưa sự giúp đỡ đến với những người thực sự cần được hỗ trợ.

Thông qua các hoạt động trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, TP.HCM tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, huy động sức mạnh cộng đồng cùng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.