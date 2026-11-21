Được giao nhiệm vụ đảm trách công tác hậu cần về lưu trú, ẩm thực và các dịch vụ liên quan, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) huy động tổng lực các đơn vị thành viên tham gia nhiệm vụ nhằm bảo đảm điều kiện sinh hoạt, nơi nghỉ ngơi và dinh dưỡng cho các đoàn tham gia.

Hệ thống cơ sở lưu trú của Saigontourist Group phục vụ các đoàn về tham gia Đại hội tại TP.HCM

Saigontourist Group tham gia đảm trách công tác hậu cần phục vụ Đại hội, tập trung vào các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, tiệc sự kiện và những dịch vụ liên quan. Với sự tham gia của chuỗi khách sạn trong hệ thống, Saigontourist Group huy động nguồn lực đồng bộ, tổ chức phục vụ hàng ngàn lượt khách, góp phần bảo đảm điều kiện sinh hoạt, nghỉ ngơi và dinh dưỡng cho các đoàn trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Nổi bật vào ngày 20.11, Saigontourist Group đã phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TP.HCM tổ chức tiệc chào mừng, đón tiếp các đoàn về tham dự Đại hội tại khách sạn Rex Sài Gòn – đơn vị thành viên thuộc Saigontourist Group. Tham dự chương trình có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, cùng khoảng 500 đại biểu, đại diện các đoàn thể thao, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài cùng các khách mời trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo Bộ VHTDL và UBND TP.HCM cùng các đại biểu dự tiệc chào mừng, đón tiếp các đoàn về tham dự Đại hội tại khách sạn Rex Sài Gòn

Với thế mạnh về năng lực tổ chức tiệc, chất lượng ẩm thực và kinh nghiệm phục vụ các sự kiện đối ngoại có quy mô lớn, khách sạn Rex Sài Gòn đã phát huy lợi thế và đảm trách tốt công tác phục vụ tiệc chào mừng. Qua đó, giới thiệu hình ảnh một TP.HCM năng động, thân thiện, hiếu khách thông qua chất lượng dịch vụ và phong cách phục vụ chuyên nghiệp của ngành du lịch Thành phố.

Trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, Saigontourist Group cũng huy động các khách sạn và cơ sở lưu trú trong hệ sinh thái như khách sạn Kim Đô, Oscar Sài Gòn, Đệ Nhất, Đồng Khánh, cụm khách sạn Thiên Hồng – Bát Đạt và Khu du lịch sinh thái Sài Gòn – Cần Giờ… tham gia phối hợp triển khai dịch vụ lưu trú, ẩm thực và những yêu cầu liên quan để đáp ứng nhu cầu phục vụ tốt nhất hàng chục ngàn lượt khách tham dự Đại hội.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận phát biểu tại sự kiện chào mừng, đón tiếp các đoàn về tham dự Đại hội

Theo đó, các đơn vị thành viên trong hệ sinh thái Saigontourist Group đã chủ động bố trí nhân sự lễ tân, tổ chức khu vực check-in, ưu tiên nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục cho các đoàn; đồng thời linh hoạt thời gian nhận và trả phòng theo lịch thi đấu, lịch di chuyển thực tế, phù hợp với yêu cầu đặc thù của một sự kiện thể thao quy mô quốc gia.

Đặc biệt, công tác tổ chức ẩm thực được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và đặc thù sinh hoạt của các đoàn thể thao, trong đó có việc đáp ứng những yêu cầu về thời gian phục vụ bữa ăn sớm hoặc muộn theo lịch trình tập luyện, thi đấu và di chuyển của vận động viên.

Biểu diễn nghệ thuật chào đón các đoàn về tham gia Đại hội

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thành viên, cùng tinh thần phục vụ thân thiện, trách nhiệm và chuyên nghiệp không những góp phần bảo đảm các đoàn có điều kiện lưu trú, nghỉ ngơi và phục hồi thể lực thuận lợi; mà còn tiếp thêm động lực về tinh thần thi đấu cho các đoàn. Qua đó, khẳng định năng lực tổ chức và cung cấp dịch vụ du lịch, trực tiếp góp sức vào sự thành công của sự kiện thể thao lớn của đất nước.

Theo kế hoạch, khách sạn Đệ Nhất – đơn vị thành viên Saigontourist Group sẽ đảm trách phục vụ tiệc ẩm thực cho lễ bế mạc khép lại hành trình Đại hội vào ngày 12.12 tại Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ.

TP.HCM huy động nguồn lực bảo đảm phục vụ các đoàn khách tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Tổng Giám đốc Saigontourist Group Cao Văn Chóng chia sẻ, đồng hành cùng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 - sự kiện thể thao lớn nhất của cả nước trở lại TP.HCM sau 20 năm, kể từ lần đăng cai năm 2006. Cùng với sự đóng góp vào thành công chung của Đại hội; Saigontourist Group cũng xác định đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh về TP.HCM năng động, chuyên nghiệp, thân thiện đến bạn bè trong nước và quốc tế.