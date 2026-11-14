TP.HCM huy động hơn 541.655 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội trong 9 tháng

TP.HCM duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh minh hoạ)

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của TP.HCM, trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng, vốn nhà nước ước đạt 148.375 tỷ đồng, chiếm 27,39%, tăng 22% so với cùng kỳ.

Vốn ngoài nhà nước tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 264.984 tỷ đồng, tương đương 48,9% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tăng 11,2%. Trong khi đó, vốn đầu tư nước ngoài đạt 128.297 tỷ đồng, chiếm 23,69%, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả này diễn ra trong bối cảnh kinh tế Thành phố duy trì đà tăng trưởng tích cực. Quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng ước đạt 2,46 triệu tỷ đồng, tăng 9,06% so với cùng kỳ năm 2025. Đà tăng trưởng được duy trì qua từng quý, với mức tăng lần lượt 8,59% trong quý I, 8,64% trong quý II và 9,86% trong quý III.

Trong cơ cấu kinh tế, khu vực dịch vụ tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng chính khi tăng 9,27%; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 9,18% và khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,12%.

Hoạt động sản xuất công nghiệp cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng ước tăng 10,9% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1.488.689 tỷ đồng, tăng 13,8%.

Ở lĩnh vực xuất nhập khẩu, kim ngạch xuất khẩu của Thành phố ước đạt 76 tỷ USD, tăng 10,6%; kim ngạch nhập khẩu đạt 82,3 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ.

Đến cuối tháng 9/2026, tổng huy động vốn tín dụng trên địa bàn ước đạt 5.741.500 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cuối năm 2025. Tổng dư nợ tín dụng đạt khoảng 5.802.000 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cuối năm 2025.