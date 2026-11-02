TP.HCM hút 19,1 tỷ USD vốn FDI trong 10 tháng: Mở ra không gian phát triển mới và cơ hội đầu tư chiến lược

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Chiều 2/11, Diễn đàn Hợp tác Đầu tư TP.HCM năm 2026 với chủ đề “TP.HCM - Không gian phát triển mới, cơ hội hợp tác đầu tư mới” do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) phối hợp với sự hỗ trợ của Tạp chí Fortune châu Á đã chính thức diễn ra.

Quang cảnh Diễn đàn Hợp tác Đầu tư TP.HCM năm 2026 diễn ra chiều ngày 2/11. Ảnh: Chính Kỳ.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà trao đổi với các đại biểu tham dự Diễn đàn. Ảnh: Chính Kỳ.

Sự kiện quy tụ sự tham dự của lãnh đạo UBND Thành phố, đại diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo cấp cao các tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á và đa quốc gia thuộc cộng đồng doanh nghiệp của Fortune và hơn 100 đại diện lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp tiêu biểu trong, ngoài nước.

Ba lợi thế nền tảng và không gian phát triển mới

​Phát biểu tại Diễn đàn về sức hấp dẫn của Thành phố trước làn sóng đầu tư mới, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM cho biết, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc mạnh mẽ, Thành phố tiếp tục là "nam châm" hút vốn ngoại.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố, tính đến 10 tháng đầu năm 2026, TP.HCM đã thu hút hơn 19,1 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vượt 73,9% kế hoạch cả năm. Lũy kế đến nay, địa bàn có hơn 22.036 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt trên 157,4 tỷ USD, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước và minh chứng cho niềm tin vững chắc của nhà đầu tư quốc tế.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: CK.

​Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Lộc Hà cũng đề cập về sức hút, sự hấp dẫn của đô thị lớn nhất cả nước đến từ ba lợi thế nền tảng.

Một là, có vị thế trung tâm và sức lan tỏa đầu tàu kinh tế kết nối thị trường hơn 100 triệu dân của Việt Nam với ASEAN và chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Hai là, không gian phát triển mới rộng mở. Cụ thể là việc hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đã tạo nên một không gian thống nhất chưa từng có: hội tụ trung tâm tài chính - dịch vụ - đổi mới sáng tạo, nền tảng công nghiệp hiện đại và hệ thống cảng biển nước sâu quốc tế.

Ba là, thể chế đột phá. Cụ thể, Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ 1/10/2026 cùng Đề án Trung tâm Tài chính quốc gia và Khu thương mại tự do đã thiết lập khung pháp lý ổn định, dài hạn và theo chuẩn mực quốc tế.

​Với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới và vươn lên tầm vóc trung tâm kinh tế - tài chính châu Á vào năm 2045, TP.HCM đang ưu tiên tìm kiếm các đối tác chiến lược dài hạn. Các lĩnh vực trọng điểm kêu gọi đầu tư bao gồm: hạ tầng chiến lược, công nghệ cao, tài chính, logistics, năng lượng xanh, đổi mới sáng tạo và du lịch chất lượng cao.

​Tại diễn đàn, lãnh đạo TP.HCM đã tiếp nhận hơn 30 nội dung từ 8 nhóm chủ đề lớn của các tập đoàn thuộc mạng lưới Fortune.

Ba tầng cơ chế bảo đảm cho quyết định đầu tư

Chia sẻ thông điệp cốt lõi về việc dòng vốn đang định hình thành phố như thế nào và những cơ chế bảo đảm vững chắc cho các quyết định đầu tư, ông Phạm Quang Nhật - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh - ITPC cho biết: Trong năm 2026, Thành phố tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ của môi trường đầu tư. Tuy nhiên, điều chúng tôi quan tâm hơn cả không chỉ là tổng số vốn, mà là chất lượng và chiều sâu của dòng vốn.

Theo ông Phạm Quang Nhật, TP.HCM không chỉ là điểm đặt dự án, mà là nơi cùng nhà đầu tư kiến tạo những giá trị thịnh vượng và bền vững lâu dài. Ảnh: CK.

​Để đồng hành cùng doanh nghiệp, TP.HCM đã thiết kế một hệ thống ưu đãi toàn diện gồm ba tầng cơ chế có thể kết hợp linh hoạt cho từng dự án: Tầng 1 về ưu đãi quốc gia: Áp dụng thuế suất thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo cho các dự án mới thuộc lĩnh vực công nghệ cao, R&D và bán dẫn.

Tầng 2 là cơ chế đặc thù của Thành phố: Luật Phát triển đô thị (có hiệu lực từ 01/10/2026) nâng tầm chính sách nhà đầu tư chiến lược lên cấp luật, ưu đãi về thủ tục hải quan, hỗ trợ phát triển nhân lực và R&D.

Tầng 3 là không gian thể chế đặc biệt: Thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM trong lĩnh vực ưu tiên sẽ được hưởng thuế suất thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm; chuyên gia và nhà quản lý được miễn thuế thu nhập cá nhân đến hết năm 2030.

"Chúng tôi kỳ vọng TP.HCM không chỉ là điểm đặt dự án, mà là nơi cùng nhà đầu tư kiến tạo những giá trị thịnh vượng và bền vững lâu dài" - ông Phạm Quang Nhật khẳng định.