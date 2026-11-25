Ông Lê Văn Danh, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM phát biểu tại toạ đàm "Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm dịch vụ logistics quốc tế" chiều 25/11.

Tổ chức lại không gian logistics, thu hút dòng hàng quốc tế

Chiều 25/11, Sở Công thương TP.HCM tổ chức tọa đàm "Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm dịch vụ logistics quốc tế", với sự tham gia của đại diện Bộ Công thương, các chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội và doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết, thành phố đang tập trung nghiên cứu, lựa chọn mô hình phát triển trung tâm dịch vụ logistics quốc tế phù hợp với không gian kinh tế mới, làm cơ sở xây dựng đề án trình UBND TP.HCM.

Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng dịch vụ logistics hằng năm đạt 12-14%, giảm chi phí logistics, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực và tăng cường hợp tác quốc tế.

Sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM có quy mô dân số khoảng 13,8 triệu người, quy mô nền kinh tế khoảng 125 tỷ USD, đóng góp 23,5% GDP cả nước.

Không gian phát triển mới hội tụ thế mạnh về tài chính, thương mại, dịch vụ của TP.HCM trước đây; công nghiệp sản xuất của Bình Dương và cảng biển, logistics, kinh tế hàng hải của Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hiện sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng của thành phố đạt gần 356 triệu tấn. Cụm cảng Cát Lái - Cái Mép - Thị Vải chiếm khoảng 70% sản lượng container cả nước, riêng năm 2025 đạt 13,9 triệu TEU. Cảng Cái Mép có khả năng tiếp nhận tàu mẹ sức chở 24.000 TEU, kết nối trực tiếp với các thị trường châu Âu, Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, lợi thế về quy mô chưa chuyển hóa tương xứng thành năng lực cạnh tranh. Khoảng 85-89% hàng hóa vẫn phụ thuộc vào vận tải đường bộ, trong khi đường sắt và đường thủy nội địa chưa được khai thác hiệu quả. Kết nối giữa các khu công nghiệp, cảng biển, cảng cạn, sân bay và trung tâm logistics còn thiếu đồng bộ.

Theo ông Trần Ngọc Thanh, chuyên gia logistics thuộc Liên danh tư vấn Quy hoạch tổng thể TP.HCM gồm Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) và Boston Consulting Group (BCG), dự thảo hợp phần logistics trong Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm đang nghiên cứu tổ chức ba lớp không gian, năm hành lang logistics đa phương thức, mạng lưới 38 trung tâm, khu logistics phân bổ trong chín cụm cấp vùng và sáu khu logistics tích hợp.

Ông Trần Ngọc Thanh, chuyên gia logistics thuộc Liên danh tư vấn Quy hoạch tổng thể TP.HCM gồm Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) và Boston Consulting Group (BCG) tham luận tại toạ đàm.

Ba lớp không gian gồm logistics cửa ngõ quốc tế; logistics trung chuyển, phân phối cấp thành phố và logistics đô thị, giao hàng chặng cuối.

Đơn vị tư vấn kiến nghị thành phố dành khoảng 4.500-6.000ha đất phát triển các trung tâm logistics đến năm 2035, ưu tiên đầu tư đường sắt hàng hóa, đường thủy, các tuyến vành đai kết nối cảng biển, đồng thời tổ chức lại hệ thống cảng cạn và kho bãi trong nội đô.

Từ góc độ doanh nghiệp, bà Đặng Minh Phương, Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP.HCM cho rằng, điều kiện tiên quyết để trở thành trung tâm dịch vụ logistics quốc tế là phải thu hút được nguồn hàng quốc tế.

Thành phố cần trả lời được câu hỏi vì sao những dòng hàng đang được trung chuyển, phân phối tại Singapore, Malaysia hay Thái Lan sẽ lựa chọn TP.HCM.

Theo bà Phương, trong khi cụm cảng Cái Mép - Thị Vải chủ yếu phục vụ hàng hóa xuất nhập khẩu, việc phát triển cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mục tiêu thu hút các dòng hàng quốc tế.

Cùng với đó, cần đẩy nhanh đầu tư các tuyến đường sắt kết nối trực tiếp khu công nghiệp với cảng biển, trong đó có tuyến Bàu Bàng - Thị Vải; mở rộng hợp tác với các thương cảng lớn trên thế giới để phát triển các tuyến vận tải biển trực tiếp.

Từ nơi hàng hóa đi qua đến nơi tạo ra giá trị

Một vấn đề được nhiều chuyên gia đặt ra tại tọa đàm là TP.HCM sẽ thu được bao nhiêu giá trị kinh tế từ những dòng hàng hóa đi qua thành phố.

PGS.TS. Trịnh Tú Anh, Viện trưởng Viện Đô thị thông minh và Quản lý (Đại học Kinh tế TP.HCM) cho rằng, trung tâm dịch vụ logistics quốc tế không đơn thuần là một cảng biển lớn hơn hay một hệ thống kho bãi hiện đại hơn, mà phải là nơi các quyết định về dòng hàng của khu vực được hình thành và cung cấp dưới dạng dịch vụ.

PGS.TS. Trịnh Tú Anh, Viện trưởng Viện Đô thị thông minh và Quản lý (Đại học Kinh tế TP.HCM) trình bày tham luận tại toạ đàm.

Nhóm nghiên cứu đề xuất mô hình phát triển "4+1", gồm bốn tầng: Hạ tầng vật lý, thể chế khu thương mại tự do, dịch vụ giá trị gia tăng, hạ tầng số và một lõi điều phối dựa trên năng lực quản trị, nhân lực và tri thức.

Theo đó, hiệu quả của trung tâm logistics không chỉ được đo bằng sản lượng hàng hóa, diện tích kho bãi hay số lượng container thông qua cảng, mà còn phải được đánh giá bằng giá trị kinh tế tạo ra, hiệu quả đầu tư và năng lực điều phối chuỗi cung ứng.

Để nâng cao giá trị dịch vụ, PGS.TS. Hồ Thị Thu Hòa, Quyền Trưởng khoa Kỹ thuật và Quản lý công nghiệp, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) đề xuất thành phố tập trung phát triển bốn nhóm dịch vụ gồm logistics thương mại điện tử; logistics công nghiệp công nghệ cao và bán dẫn; logistics hàng hải, cảng biển và logistics chuỗi lạnh thông minh.

Thay vì chỉ cung cấp dịch vụ lưu kho, vận chuyển, doanh nghiệp cần phát triển các dịch vụ gom hàng, phân loại, đóng gói, dán nhãn, bảo quản chuyên biệt, hoàn thiện đơn hàng và quản trị chuỗi cung ứng.

Bà Hòa cũng cho rằng, năng lực cung cấp dịch vụ logistics đang trở thành một trong những tiêu chí quan trọng khi các doanh nghiệp FDI lựa chọn địa điểm đầu tư. Phát triển logistics chất lượng cao vì vậy không chỉ giúp thành phố thu hút nguồn hàng mà còn tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Từ góc độ cơ quan quản lý Trung ương, TS. Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) kỳ vọng TP.HCM không chỉ trở thành trung tâm dịch vụ logistics mà còn là đầu mối tổ chức dòng chảy thương mại, logistics và tài chính của châu Á và thế giới.

TS. Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) phát biểu tại toạ đàm

Để đạt mục tiêu này, thành phố cần tích hợp năm cấu phần chiến lược gồm hệ thống cảng biển quốc tế, mạng lưới logistics, hạ tầng thương mại, khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế.

Sự kết hợp này sẽ mở ra cơ hội phát triển các dịch vụ tài trợ thương mại, tài chính chuỗi cung ứng, bảo hiểm hàng hóa, giao dịch hàng hóa và hoàn thiện đơn hàng xuyên biên giới.

Đại diện Bộ Công thương cũng đề xuất chuyển từ tư duy phát triển từng công trình logistics riêng lẻ sang tổ chức mạng lưới theo dòng hàng, nhu cầu thị trường và liên kết vùng; tăng cường phối hợp với Đồng Nai, Tây Ninh và các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ Công Thương sẵn sàng đồng hành cùng TP.HCM xây dựng bản đồ số logistics, phương án tổ chức mạng lưới logistics tích hợp và danh mục các dự án ưu tiên đầu tư.

Theo Sở Công thương TP.HCM, các ý kiến tại tọa đàm sẽ được tổng hợp, phân định rõ những nhiệm vụ thành phố có thể chủ động triển khai, những vấn đề cần kiến nghị Trung ương và những nội dung cần sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, làm cơ sở tham mưu UBND TP.HCM hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ logistics tầm cỡ quốc tế.