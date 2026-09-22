TP.HCM hướng tới đô thị toàn cầu vào năm 2075.

Quy hoạch tổng thể cho đô thị hơn 6.772km²

Theo Tờ trình số 59-TTr/TU ngày 21/9/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM xem xét, cho ý kiến về Đồ án Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2030, tầm nhìn 100 năm, TP.HCM sau hợp nhất được định hướng phát triển thành siêu đô thị biển - công nghiệp - dịch vụ - đổi mới sáng tạo, với mục tiêu từng bước vươn lên trở thành đô thị toàn cầu.

Đồ án được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 98/2023/QH15 và Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị.

Quy hoạch tổng thể sẽ thay thế quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung thành phố trước đây, tạo cơ sở định hướng phát triển không gian, kinh tế - xã hội và hạ tầng của TP.HCM trong giai đoạn mới.

Sau hợp nhất 3 địa phương, TP.HCM có diện tích 6.772,59km², gồm 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu là Côn Đảo. Trên quy mô mới, thành phố được định hướng hình thành cấu trúc siêu đô thị biển - công nghiệp - dịch vụ - đổi mới sáng tạo.

Hội nghị lần thứ Chín Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Tầm nhìn đến 100 năm xác định TP.HCM trở thành “Đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, sánh ngang các đô thị hàng đầu thế giới”, phát triển hài hòa giữa kinh tế, môi trường, công bằng xã hội và các giá trị văn hóa.

Theo các mốc phát triển, đến năm 2030, TP.HCM hướng tới trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nổi trội ở khu vực Đông Nam Á. Đến năm 2045, thành phố phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á.

Đến năm 2075 và xa hơn, mục tiêu được xác định là xây dựng đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện và có khả năng thích ứng tốt với biến đổi khí hậu.

Dân số 27 triệu người vào năm 2050

Đồ án cũng đặt ra các chỉ tiêu phát triển cụ thể về dân số, kinh tế và đất xây dựng đô thị trong từng giai đoạn.

Về dân số, đến năm 2030, TP.HCM dự kiến có khoảng 18 triệu người, gồm 15 triệu dân số trung bình và 3 triệu dân số quy đổi. Đến năm 2045, quy mô dân số dự kiến khoảng 25 triệu người, trong đó dân số trung bình khoảng 20,4 triệu người và dân số quy đổi khoảng 4,6 triệu người.

Đến năm 2050, dân số thành phố được dự báo khoảng 27 triệu người, gồm 21,6 triệu dân số trung bình và 5,4 triệu dân số quy đổi.

Về tăng trưởng kinh tế, giai đoạn 2026 - 2030, TP.HCM đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu 10%/năm, quy mô GRDP đến năm 2030 đạt khoảng 110 - 120 tỷ USD.

Giai đoạn 2031 - 2045, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân tiếp tục được đặt mục tiêu tối thiểu 10%/năm, đưa quy mô GRDP đến năm 2045 lên khoảng 500 - 550 tỷ USD.

Trong giai đoạn 2046 - 2050, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân dự kiến tối thiểu 6%/năm, với quy mô GRDP đến năm 2050 khoảng 750 - 800 tỷ USD.

TP.HCM hướng tới đô thị toàn cầu vào năm 2075.

Đối với đất xây dựng đô thị, đến năm 2030, diện tích dự kiến khoảng 280.000 - 290.000ha, tương ứng chỉ tiêu bình quân 150 - 155m²/người.

Đến năm 2035, diện tích đất xây dựng khoảng 305.000 - 315.000ha, chỉ tiêu bình quân 145 - 150m²/người. Đến năm 2045, diện tích khoảng 350.000 - 362.000ha, tương ứng 140 - 145m²/người.

Đến năm 2050, diện tích đất xây dựng dự kiến khoảng 365.000 - 380.000ha, chỉ tiêu bình quân 135 - 140m²/người. Không gian đô thị được định hướng phát triển theo mô hình đô thị nén kết hợp phát triển giao thông công cộng theo định hướng TOD.

Hình thành 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh

Về định hướng không gian và ngành kinh tế, đồ án xác định 4 nhóm ngành kinh tế động lực. Trong đó, nhóm động lực đổi mới sáng tạo cốt lõi gồm dịch vụ số và AI, Trung tâm Tài chính và kinh doanh khu vực, sản xuất tiên tiến.

Nhóm công nghệ đột phá mới tập trung vào công nghệ mới, điện toán và các trung tâm dữ liệu. Nhóm hạ tầng chiến lược nền tảng gồm năng lượng, trung tâm logistics tiên tiến và xây dựng.

Trong khi đó, nhóm chất lượng sống và dịch vụ tập trung phát triển du lịch, giải trí cao cấp và các dịch vụ đô thị.

Về cấu trúc không gian, TP.HCM được định hướng phát triển theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa tâm, đa tầng, đa chức năng.

TP.HCM hướng tới dân số 27 triệu người vào năm 2050.

Trong đó, 5 cực động lực gồm: lõi trung tâm quốc tế; đổi mới sáng tạo phía Đông; công nghiệp, công nghệ cao, logistics phía Bắc; cảng biển, thương mại tự do, logistics quốc tế và năng lượng phía Nam; đô thị, giáo dục, y tế phía Tây.

Cùng với đó là 5 trung tâm vệ tinh gồm: Côn Đảo; Long Hải - Hồ Tràm; Hóc Môn - Củ Chi; Bàu Bàng; Tân Uyên - Bắc Tân Uyên.

Không gian phát triển được kết nối thông qua 5 hệ liên kết chiến lược gồm Bắc - Nam; Đông - Tây; công nghiệp - sản xuất - logistics đa phương thức; hạ tầng đô thị đa tầng; xanh - xanh dương, với trục trung tâm là sông Sài Gòn - sông Đồng Nai.

Đồ án đồng thời định hướng tổ chức 10 vùng quản trị phát triển theo chức năng, đặc thù sinh thái và sức chịu tải. Trong đó, có các khu vực mang tính đặc thù như Cần Giờ, Cái Mép - Thị Vải, Vũng Tàu - Long Hải - Hồ Tràm và Côn Đảo.

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