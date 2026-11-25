Ngày 25/11, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng Chủ tịch UBND Thành phố Lê Quốc Phong khảo sát các dự án hạ tầng hàng hải, năng lượng trọng điểm ở khu vực phía Đông, nhằm tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy phát triển kinh tế biển.

Đoàn công tác khảo sát Cảng nước sâu Gemalink, Cảng tổng hợp và container quốc tế Cái Mép Hạ và Dự án Bến cảng, Trung tâm Công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo PTSC (REHub).

Tại Cảng Gemalink, đại diện Gemadept cho biết doanh nghiệp đang phát triển hệ sinh thái cảng - logistics tích hợp, kết nối cảng biển, cảng sông, cảng cạn, trung tâm logistics và vận tải đa phương thức. Gemalink hiện nằm trong nhóm 19 cảng trên thế giới có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải đến 250.000 DWT, tương đương khoảng 24.000 TEU.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng Chủ tịch UBND Thành phố Lê Quốc Phong khảo sát các dự án hạ tầng hàng hải, năng lượng trọng điểm ở khu vực phía Đông, nhằm tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy phát triển kinh tế biển.

Giai đoạn 2026-2030, Gemadept dự kiến đầu tư khoảng 100.000 tỷ đồng tại TP HCM để mở rộng năng lực cảng, phát triển logistics, vận tải thủy, vận tải biển và dịch vụ công nghiệp hàng hải. Doanh nghiệp kiến nghị Thành phố đẩy nhanh thủ tục mở rộng Gemalink giai đoạn 2, nâng công suất lên hơn 4 triệu TEU mỗi năm, đồng thời phát triển mạng lưới cảng sông, cảng cạn và trung tâm logistics vệ tinh.

Đối với Cảng tổng hợp và container quốc tế Cái Mép Hạ, dự án có quy mô khoảng 351,2ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 50.820 tỷ đồng, công suất thiết kế 10,8 triệu TEU mỗi năm. Giai đoạn 1 đã khởi công tháng 7/2026, diện tích 123,2ha, gồm hai bến tàu trọng tải 250.000 DWT, công suất 2 triệu TEU mỗi năm. Dự án dự kiến khai thác từ quý IV/2028.

Tuy nhiên, chủ đầu tư đang vướng một số thủ tục về mặt bằng, giao đất, khu vực biển và phương án tiếp nhận, xử lý khoảng 3,35 triệum3 vật chất nạo vét còn lại.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho rằng, TP HCM không chỉ mở rộng năng lực khai thác cảng biển mà cần hướng đến xây dựng cảng trung chuyển quốc tế, trung tâm kinh tế biển và logistics có tầm vóc khu vực.

Ông đánh giá cao mô hình kết nối cảng nước sâu với cảng sông, cảng nội địa, cảng cạn và các đầu mối logistics. Việc tăng vận tải thủy, đưa hàng hóa bằng sà lan đến cảng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông nội đô, hạn chế ùn tắc, ô nhiễm và tối ưu chi phí cho doanh nghiệp.

Xây dựng Cụm cảng Cái Mép – Thị Vải hướng đến xây dựng cảng trung chuyển quốc tế, trung tâm kinh tế biển và logistics có tầm vóc khu vực.

Lãnh đạo Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là những vướng mắc về quy hoạch, đất đai và thủ tục đầu tư, tránh để kéo dài ảnh hưởng tiến độ dự án.

Tại phường Rạch Dừa, đoàn khảo sát Dự án Bến cảng và Trung tâm Công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo PTSC (REHub). Theo đề xuất, PTSC dự kiến đầu tư hạ tầng REHub trên diện tích khoảng 83 ha, kết nối với căn cứ hiện hữu 181 ha, tổng vốn đầu tư hạ tầng khoảng 6.998 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cũng dự kiến phát triển trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển dịch xanh; nhà máy sản xuất cáp ngầm cao thế và nhà máy sản xuất trụ tuabin điện gió. Tổng vốn đầu tư dự kiến của tổ hợp, gồm REHub, khoảng 30.000 tỷ đồng.

Các dự án được kỳ vọng hình thành chuỗi cung ứng công nghiệp phục vụ năng lượng tái tạo ngoài khơi, thu hút nhà đầu tư quốc tế và thúc đẩy chuyển giao công nghệ.