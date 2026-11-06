TP.HCM hướng đến thành lập Trung tâm Xuất sắc AI ứng dụng đầu tiên tại châu Á

Thông tin được công bố trong khuôn khổ Plug and Play Silicon Valley November Summit 2026, diễn ra từ ngày 3 đến 5.11 tại Sunnyvale, California (Mỹ), với sự tham dự của hơn 3.000 chuyên gia AI, doanh nhân công nghệ, đại diện quỹ đầu tư và giới học thuật quốc tế.

Dịp này, UEH cũng chính thức gia nhập Mạng lưới đối tác đại học toàn cầu của Plug and Play, mở rộng kết nối giữa hệ sinh thái khởi nghiệp TP.HCM với Thung lũng Silicon.

Kết nối nghiên cứu với nhu cầu doanh nghiệp

Điểm nhấn của mô hình AI COE không chỉ nằm ở việc hình thành một trung tâm nghiên cứu, mà còn hướng đến khả năng đưa công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và quản trị đô thị.

Đại diện SIHUB, UEH và Plug and Play ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác vào ngày 30.9.2026 tại TP.HCM. Ảnh: SIHUB

Theo định hướng hợp tác, các bài toán thực tế của doanh nghiệp sẽ được kết nối với năng lực nghiên cứu, đào tạo và mạng lưới chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế để phát triển, thử nghiệm và hoàn thiện giải pháp trước khi thương mại hóa.

Trong đó, SIHUB giữ vai trò kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TP. Hồ Chí Minh; UEH đóng góp nền tảng nghiên cứu liên ngành và phát triển nguồn nhân lực; Plug and Play cung cấp mạng lưới doanh nghiệp, chương trình tăng tốc khởi nghiệp và kết nối các quỹ đầu tư toàn cầu.

Sự phối hợp này được kỳ vọng hình thành chuỗi liên kết từ xác định nhu cầu, nghiên cứu, thử nghiệm đến gọi vốn và tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, cơ chế vận hành, quy mô và các chương trình cụ thể vẫn đang được các bên tiếp tục hoàn thiện.

Tham dự phiên công bố có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn, nhà sáng lập kiêm CEO Plug and Play Saeed Amidi và Giám đốc UEH PGS.TS. Bùi Quang Hùng.

Ông Saeed Amidi đánh giá TP.HCM có nhiều lợi thế về quy mô kinh tế, nguồn nhân lực trẻ và tinh thần đổi mới sáng tạo, đồng thời có tiềm năng phát triển các doanh nghiệp công nghệ tăng trưởng cao thông qua kết nối vốn và thị trường quốc tế.

Học hỏi mô hình quốc tế, hướng đến triển khai thực chất

Để xây dựng AI COE, các bên dự kiến tham khảo kinh nghiệm hợp tác giữa tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp công lập, trường đại học và doanh nghiệp tại Thượng Áo (Upper Austria), với mục tiêu gia tăng số lượng startup, doanh nghiệp tăng trưởng nhanh và khả năng tiếp cận những thị trường công nghệ lớn như Silicon Valley, Munich.

Hơn 3.000 chuyên gia AI, doanh nhân công nghệ, nhà đầu tư và đại diện giới học thuật quốc tế tham dự Plug and Play Silicon Valley November Summit 2026. Ảnh: SIHUB

Plug and Play cũng giới thiệu mô hình trung tâm AI ứng dụng gắn với đại học tại Mỹ. Điển hình là San Jose State University, nơi kết nối các bài toán đô thị, doanh nghiệp với startup AI và đã hỗ trợ khoảng 30 startup trong năm đầu tiên.

Trường hợp Atomic Canyon với hợp đồng được giới thiệu trị giá 3,4 triệu USD/năm cùng PG&E là minh chứng cho khả năng chuyển hóa giải pháp công nghệ thành giá trị thương mại.

Theo PGS.TS. Bùi Quang Hùng, với lợi thế đào tạo và nghiên cứu đa ngành từ kinh tế, quản trị đến công nghệ và thiết kế số, UEH cam kết phối hợp cùng SIHUB và Plug and Play để vận hành hiệu quả mô hình AI COE, tạo điều kiện cho các quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp quốc tế triển khai dự án tại Việt Nam.

Một dấu mốc tiếp theo được hướng đến là tháng 3.2027, khi lãnh đạo Plug and Play mời các quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ quốc tế đến TP.HCM nhằm thúc đẩy những chương trình hợp tác cụ thể.

Việc chuẩn bị thành lập AI COE cho thấy TP.HCM đang chuyển trọng tâm từ mở rộng kết nối đổi mới sáng tạo sang nâng cao năng lực ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Hiệu quả của mô hình sẽ không chỉ được đo bằng các thỏa thuận hợp tác, mà quan trọng hơn là số lượng giải pháp AI được đưa vào thực tiễn, doanh nghiệp được hỗ trợ phát triển và giá trị kinh tế tạo ra cho Thành phố.