TP.HCM hướng đến quản lý sức khỏe trọn đời

Tiến độ còn chênh lệch

Theo Sở Y tế TP.HCM, tính đến 8 giờ ngày 9/11, thành phố ghi nhận 9.530.366 người được khám sức khỏe, khám sàng lọc, đạt 74,6% dân số.

Trong đó, hơn 6,53 triệu người được khám sức khỏe định kỳ, hơn 1,42 triệu người được quản lý bệnh mạn tính cùng các nguồn dữ liệu khám sức khỏe khác.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai giữa các địa phương và nhóm đối tượng vẫn còn chênh lệch. Trong tổng số 168 xã, phường, đặc khu, mới có 11 địa phương đạt tỷ lệ khám sức khỏe trên 90%; 54 địa phương có tỷ lệ dưới 60%.

Đáng chú ý, nhóm người lao động và sinh viên vẫn là những đối tượng có tỷ lệ khám sức khỏe thấp.

Đối với lao động chính thức, thành phố ghi nhận 2.391.312 người được khám, đạt 53,2% trong tổng số khoảng 4,5 triệu lao động. Trong đó, 920.478 người đã khám nhưng chưa có hồ sơ sức khỏe điện tử.

Tỷ lệ khám sức khỏe ở TP.HCM.

Ở nhóm học sinh, sinh viên, tỷ lệ khám sức khỏe bậc tiểu học đạt 93,9%, THCS đạt 100%, trong khi bậc THPT đạt 62,6% và sinh viên đạt 44,8%.

Trước tình hình trên, tại cuộc họp giao ban ngày 10/11 với 168 xã, phường, đặc khu về tiến độ thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho người dân, lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và địa phương chuyển từ vận động chung sang rà soát cụ thể từng nhóm đối tượng, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, tổ chức khám phù hợp và cập nhật đầy đủ kết quả lên hệ thống quản lý sức khỏe điện tử.

Đối với nhóm người lao động, Liên đoàn Lao động TP.HCM được giao phối hợp với người sử dụng lao động đôn đốc, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, phấn đấu hoàn thành cho 100% người lao động thuộc phạm vi quản lý trước ngày 30/11/2026.

Hơn 9,5 triệu người dân TP.HCM được khám sức khỏe toàn dân.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM có trách nhiệm đôn đốc doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí và tổ chức khám tại các cơ sở đủ điều kiện.

Hiện tỷ lệ khám tại các khu chế xuất, khu công nghiệp đạt 86,2%, trong khi Khu Công nghệ cao mới đạt 22,31%.

Đối với học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì rà soát số lượng chưa được khám, đôn đốc các trường đại học, cao đẳng phối hợp với địa phương và cơ sở y tế tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Sở Y tế TP.HCM cũng được giao theo dõi tiến độ tại từng địa phương, điều phối nhân lực và cơ sở khám chữa bệnh từ những nơi đã đạt tỷ lệ trên 90% đến hỗ trợ các địa bàn còn thấp; đồng thời tăng cường nhân lực, mở rộng thời gian và địa điểm khám.

Quản lý sức khỏe người dân từ dữ liệu số

Bên cạnh mục tiêu tăng số lượng người được khám, TP.HCM xác định việc quản lý, tích hợp và khai thác dữ liệu sức khỏe là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe người dân.

Các cơ sở y tế có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, chính xác kết quả khám lên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng; tích hợp dữ liệu khám định kỳ, khám chữa bệnh và theo dõi bệnh mạn tính, hạn chế tình trạng trùng lặp, lãng phí.

Từ nguồn dữ liệu này, ngành y tế sẽ phân tích mô hình bệnh tật, phân tầng nguy cơ theo độ tuổi, giới tính và địa bàn; chú trọng nhận diện những người có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường và các bệnh mạn tính.

Kết quả phân tích sẽ được chuyển đến trạm y tế và đội chăm sóc sức khỏe liên tục tại địa bàn để tư vấn, theo dõi, quản lý những người có nguy cơ cao hoặc đã phát hiện bệnh.

Qua đó, từng bước chuyển từ cách tiếp cận chăm sóc sức khỏe thụ động sang chủ động phòng bệnh, quản lý sức khỏe liên tục cho người dân.

TP.HCM tăng cường quản lý sức khỏe người dân từ dữ liệu số.

Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo UBND TP.HCM nhấn mạnh, chương trình khám sức khỏe toàn dân không chỉ nhằm hoàn thành chỉ tiêu về số lượng người được khám mà quan trọng hơn là phải đánh giá, phân tích được tình hình sức khỏe của người dân, làm cơ sở xây dựng các giải pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp trong thời gian tới.

Các sở, ngành, địa phương cần tăng cường phối hợp, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, trực tiếp chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai đồng bộ, hiệu quả; bảo đảm chương trình được thực hiện thực chất, phục vụ mục tiêu chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân Thành phố.

Đối với những thông tin sai lệch, xuyên tạc về mục đích chương trình xuất hiện trên mạng xã hội, lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương chủ động nắm bắt, nhận diện và báo cáo cơ quan công an những trường hợp phát tán thông tin sai lệch để phối hợp xử lý theo quy định.

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ ý nghĩa của chương trình, tuyệt đối không áp đặt hành chính hoặc sử dụng biện pháp cưỡng chế buộc người dân tham gia khám sức khỏe.