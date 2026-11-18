Ngày 18/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), đồng thời tuyên dương các nhà giáo tiêu biểu, những cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Tp.HCM khẳng định giáo dục không chỉ là lĩnh vực bảo đảm an sinh xã hội mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành nguồn nhân lực, tạo lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thành phố trong giai đoạn mới.

Hơn 2,5 triệu học sinh trong hệ thống giáo dục lớn nhất cả nước

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Tp.HCM cho biết, năm học 2026 - 2027 là giai đoạn đặc biệt khi ngành Giáo dục phải thích ứng với không gian phát triển mới sau hợp nhất, đồng thời triển khai các định hướng đột phá theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về phát triển giáo dục và đào tạo.

Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Tp.HCM.

Với 3.438 cơ sở giáo dục và hơn 2,5 triệu học sinh, Tp.HCM đang vận hành hệ thống giáo dục có quy mô lớn nhất cả nước. Quy mô này vừa tạo lợi thế về nguồn lực, vừa đặt ra yêu cầu cao trong công tác quản lý, phân bổ cơ sở vật chất và bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục đồng đều giữa các khu vực.

Trong năm học mới, thành phố ghi nhận nhiều kết quả đáng chú ý. Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi ra lớp đạt 95,1%; hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3. Đặc biệt, chiến dịch 150 ngày đêm xây dựng phòng học đã hoàn thành với 1.027 phòng học mới được đưa vào khai thác trước thềm khai giảng.

Ở lĩnh vực chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục đã kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tỷ lệ định danh đạt trên 99%. Công tác tuyển sinh đầu cấp được tự động phân quyền thông qua bản đồ số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và minh bạch trong tuyển sinh.

Thành phố cũng từng bước đưa những lĩnh vực công nghệ mới vào trường học. Giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn, STEM và STEAM được thí điểm tại các trường chuyên, trường chất lượng cao và trường học số.

Đây được xem là bước chuẩn bị nhằm giúp học sinh sớm tiếp cận các lĩnh vực công nghệ có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế tương lai, đồng thời hình thành tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng với sự thay đổi của thị trường lao động.

Các nhà giáo trên địa bàn Tp.HCM có mặt tại buổi lễ.

Bên cạnh đổi mới chương trình, Tp.HCM triển khai chính sách cấp sách giáo khoa miễn phí cho 100% học sinh thuộc diện chính sách, đối tượng yếu thế; đồng thời mở rộng cơ chế mượn, trả sách giáo khoa miễn phí tại thư viện cho học sinh có nhu cầu.

Một định hướng khác là đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, tạo môi trường sử dụng ngoại ngữ thường xuyên, từng bước nâng cao khả năng hội nhập quốc tế cho học sinh.

Tuy nhiên, ông Lê Quốc Phong cũng chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục giải quyết như áp lực tăng dân số cơ học, quá tải trường lớp tại một số khu vực đô thị hóa nhanh, sự chênh lệch điều kiện học tập giữa các địa bàn và tình trạng thiếu giáo viên ở một số môn học đặc thù.

Trước những yêu cầu này, thành phố xác định chủ đề năm học 2026 - 2027 là “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, hướng đến những thay đổi cụ thể trong hoạt động quản lý và giảng dạy.

Toàn cảnh buổi lễ.

Đáng chú ý, lãnh đạo thành phố yêu cầu ngành Giáo dục thực hiện nguyên tắc “giảm để tăng”, trong đó giảm hồ sơ, sổ sách hành chính, các cuộc thi hình thức và áp lực thành tích để giáo viên có thêm thời gian nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy, học sinh có điều kiện trải nghiệm và phát triển năng lực.

Việc đánh giá kết quả học tập phải phản ánh đúng năng lực, sự tiến bộ của người học, không chạy theo những con số thành tích thiếu thực chất.

Ông Lê Quốc Phong cũng khẳng định Tp.HCM sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực ngân sách cho giáo dục, đồng thời khẩn trương tham mưu cơ chế tiền lương, thu nhập tăng thêm và chính sách đãi ngộ phù hợp với đặc thù của địa phương.

Không chỉ đào tạo giỏi công nghệ mà còn phải giàu bản sắc văn hóa

Một trong những định hướng được Tp.HCM chú trọng là xây dựng nền giáo dục kết hợp giữa tri thức hiện đại với việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Ông Lê Quốc Phong định hướng giáo dục học sinh phát triển toàn diện, không chỉ giỏi khoa học, công nghệ, ngoại ngữ mà còn giàu lòng yêu nước, nhân ái và hiểu biết về lịch sử, văn hóa dân tộc. Thành phố sẽ đưa nghệ thuật truyền thống như hát bội, cải lương, đờn ca tài tử đến 100% học sinh phổ thông; đồng thời phát huy Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong trường học.

Song song đó, Tp.HCM hướng đến xây dựng trường học thông minh, hạnh phúc, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, không có bạo lực học đường.

Ông Nguyễn Tấn Phát, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM.

Theo ông Nguyễn Tấn Phát, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM, năm 2026 đánh dấu giai đoạn chuyển biến quan trọng của ngành Giáo dục thành phố. Những thay đổi về tổ chức bộ máy, mạng lưới trường lớp, yêu cầu chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực đòi hỏi toàn ngành phải chủ động thích ứng, nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn.

Ông Nguyễn Tấn Phát cho rằng, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, Luật Nhà giáo và Luật Phát triển đô thị đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để thành phố triển khai những cơ chế, chính sách mới cho giáo dục.

Trong định hướng phát triển dài hạn, giáo dục được xác định là yếu tố then chốt để hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Ngành sẽ tiếp tục tham mưu các chính sách phát triển trường lớp, đầu tư trang thiết bị, thu hút và bồi dưỡng giáo viên, mở rộng hợp tác quốc tế và tiếp cận những mô hình giáo dục tiên tiến.

Đặc biệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM nhấn mạnh vai trò không thể thay thế của người thầy trong quá trình đổi mới. Dù công nghệ có thể hỗ trợ truyền tải kiến thức, nhưng tình yêu thương, sự thấu hiểu, nhân cách và trách nhiệm của nhà giáo vẫn là những yếu tố quyết định chất lượng giáo dục con người.

Ông Nguyễn Tấn Phát cũng cho rằng muốn nâng cao chất lượng giáo dục cần quan tâm trước hết đến điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ nhà giáo. Giáo viên cần được tôn trọng, bảo vệ, có điều kiện phát triển nghề nghiệp và yên tâm gắn bó với công việc.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Tp.HCM vinh danh 9 nhà giáo được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc; 50 nhà giáo nhận Giải thưởng Võ Trường Toản và 10 nhà giáo xuất sắc nhận Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2026.