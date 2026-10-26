TP.HCM hướng đến kỳ đại hội thể thao chuyên nghiệp, hiệu quả

Với vai trò địa phương đăng cai chính, TP.HCM đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, xây dựng phương án tổ chức và chuẩn bị các điều kiện hậu cần nhằm bảo đảm đại hội diễn ra an toàn, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Môn điền kinh Đại hội Thể thao toàn quốc lần X sẽ tranh tài tại sân Thống Nhất (TP.HCM) từ ngày 22.11 đến 2.12

Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân cho biết: “Đại hội là nhiệm vụ quan trọng của ngành thể thao thành phố. Chúng tôi tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất, chuẩn bị lực lượng, đồng thời xây dựng các phương án vận hành để bảo đảm đại hội diễn ra an toàn, chuyên nghiệp và hiệu quả”.

Một trong những điểm đáng chú ý là thành phố ưu tiên nâng cấp, cải tạo các công trình hiện hữu thay vì đầu tư xây mới dàn trải. Cách làm này vừa tiết kiệm nguồn lực, đáp ứng yêu cầu chuyên môn, vừa tạo điều kiện để các công trình tiếp tục phục vụ hoạt động thể thao cộng đồng sau đại hội.

Bên cạnh TP.HCM, một số môn được tổ chức tại các địa phương khác. Đồng Nai đăng cai kickboxing, sailing, việt dã núi Bà Rá và wushu; Đồng Tháp tổ chức pencak silat, trong khi môn nhảy cầu diễn ra tại Hà Nội.

Việc phân bổ địa điểm giúp tận dụng cơ sở vật chất sẵn có, đồng thời đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ về chuyên môn, thời gian, nhân lực, hậu cần và phương án di chuyển cho các đoàn.

Chương trình thi đấu gồm các môn thuộc hệ thống Olympic, Asian Games, SEA Games cùng những môn thể thao dân tộc, thể hiện sự kết hợp giữa định hướng hội nhập và phát huy thế mạnh thể thao trong nước.

Không chỉ là sự kiện thể thao quy mô quốc gia, đại hội còn được kỳ vọng tạo động lực cho du lịch, lưu trú, vận tải, thương mại và dịch vụ, đồng thời quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại.

Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài phụ thuộc vào khả năng kết nối thi đấu với hoạt động văn hóa, du lịch và khai thác cơ sở vật chất sau sự kiện, phục vụ huấn luyện, phát triển phong trào thể thao, nâng cao đời sống người dân.