TP.HCM hướng dẫn đi lại bằng giao thông công cộng dự lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ

Bảng tóm tắt hướng dẫn người dân sử dụng giao thông công cộng đến dự lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ngày 14.10.2026

Ngày 14.10, TP.HCM tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM hướng dẫn người dân các tuyến xe buýt, phương án chuyển tuyến và kết nối metro để thuận tiện tham dự buổi lễ.

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM, lễ viếng, truy điệu dự kiến diễn ra lúc 8h ngày 14.10 tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (số 875 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng). Lễ an táng dự kiến tổ chức lúc 10h cùng ngày tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, khu phố 7, phường Long Bình.

Trước đó, lúc 7h30 ngày 14.10, thành phố tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia Liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Tối 13.10, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm Tri ân” diễn ra lúc 19h tại công viên.

Tăng chuyến metro, xe buýt phục vụ người dân

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân tham dự lễ, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM thông báo tăng cường phục vụ hành khách trong ngày 14.10.2026.

Cụ thể, tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên): Tăng 18 lượt tàu, nâng tổng số lên 246 lượt tàu trong ngày.

Tuyến xe buýt số 10 (Bến xe Miền Tây – Đại học Quốc gia TP.HCM): Tăng 10 chuyến, nâng tổng số lên 112 chuyến/ngày.

Các đơn vị vận tải được yêu cầu chủ động bố trí phương tiện, nhân sự, tăng cường điều hành và theo dõi nhu cầu đi lại, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh, trật tự và chất lượng phục vụ hành khách.

Một điểm chờ xe buýt tại khu vực trung tâm TP.HCM. Nguồn ảnh: TTQLGTCC

Đối với người dân di chuyển đến Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, có thể lựa chọn các tuyến xe buýt 65 (Bến Thành – Cách Mạng Tháng 8 – Bến xe An Sương), tuyến 13 (Bến xe buýt Sài Gòn – Bến xe Củ Chi), tuyến 30 (Chợ Tân Hương – Bến xe Văn Thánh) và tuyến 103 (Bến xe buýt Chợ Lớn – Bến xe Ngã tư Ga), sau đó xuống tại các trạm dừng xung quanh công viên.

Để đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, người dân có thể sử dụng các tuyến xe buýt sau:

Tuyến 8: Bến xe buýt Quận 8 – Đại học Quốc gia.

Tuyến 10: Bến xe Miền Tây – Đại học Quốc gia.

Tuyến 19: Bến Thành – KCX Linh Trung – Đại học Quốc gia.

Tuyến 33: Bến xe An Sương – Suối Tiên – Đại học Quốc gia.

Tuyến 53: Đường Lê Hồng Phong – Đại học Quốc gia.

Tuyến 56: Bến xe buýt Chợ Lớn – Bến xe Miền Đông mới.

Tuyến 67: Bến xe Miền Đông cũ – Bến xe Miền Đông mới.

Tuyến 93: Bến Thành – Bến xe Miền Đông mới.

Tuyến 99: Chợ Thạnh Mỹ Lợi – Đại học Quốc gia.

Tuyến 150: Bến xe buýt Chợ Lớn – Bến xe Miền Đông mới.

Tuyến 164: Đại học Nông Lâm – Chung cư Topaz.

Tuyến 170: Bến xe buýt Khu A – Bến xe buýt Khu B.

Tuyến 61-9: Thủ Dầu Một – Suối Tiên – Bến xe Miền Đông mới.

Tuyến 61-77: Thành phố mới – Thành phố Dĩ An – Bến xe Miền Đông mới.

Tuyến 60-1: Bến xe Miền Tây – Bến xe Biên Hòa.

Tuyến 60-3: Bến xe Miền Đông cũ – KCN Nhơn Trạch.

Tuyến 60-7: Bến xe Miền Đông mới – Bến xe Biên Hòa.

Ngoài ra, người dân có thể sử dụng tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) để kết nối với các tuyến xe buýt phù hợp.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng cũng hướng dẫn phương án di chuyển từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM bằng xe buýt. Theo đó, hành khách đón tuyến 65 tại trạm số 542 Cách Mạng Tháng 8, xuống tại trạm số 605 Hoàng Văn Thụ (trạm xe buýt Bệnh viện Tân Bình), sau đó chuyển sang tuyến 8 để tiếp tục hành trình đến nghĩa trang.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng khuyến khích người dân chủ động lựa chọn phương tiện phù hợp, sắp xếp thời gian di chuyển và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng trong quá trình tham dự buổi lễ.

Việc sử dụng giao thông công cộng góp phần giảm áp lực giao thông, bảo đảm việc đi lại thuận tiện, an toàn trong ngày diễn ra Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

Mời người dân tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ

Sau lễ truy điệu, đoàn xe sẽ đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM để an táng. Đợt đầu dự kiến xuất phát lúc 8h45; các đợt tiếp theo hoàn thành trong ngày 14.10.

Đoàn xe di chuyển theo lộ trình: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng – đường Trường Sơn – đường Cách Mạng Tháng Tám – vòng xoay Dân Chủ – đường Cách Mạng Tháng Tám – đường Điện Biên Phủ – cầu Sài Gòn – đường Võ Nguyên Giáp – Xa lộ Hà Nội – Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Quãng đường di chuyển khoảng 26km. Thời gian và lộ trình có thể được điều chỉnh theo phương án điều hành của Ban Tổ chức và lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Ban Chỉ đạo trân trọng mời người dân sinh sống dọc tuyến đường đoàn xe đi qua thuộc 11 phường: Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, An Khánh, Bình Trưng, Phước Long, Tăng Nhơn Phú và Long Bình, ra đứng tại vỉa hè, cầm nhành hoa trắng thành kính tiễn biệt các Anh hùng liệt sĩ.

Việc tiễn đưa cần được thực hiện trang nghiêm, bảo đảm an toàn, không gây mất an ninh, trật tự và không ảnh hưởng đến giao thông. Thành phố khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, góp phần giảm áp lực phương tiện trên đường và tạo điều kiện để lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra chu đáo, trang trọng.