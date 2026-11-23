Toàn cảnh buổi họp dân.

Ngày 23/11, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương phối hợp với UBND phường Lái Thiêu tổ chức cuộc họp thông tin, triển khai Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 (Thủ Dầu Một – TP.HCM), đoạn qua các khu phố Bình Hòa, Nguyễn Trãi và Đông Nhì, phường Lái Thiêu.

Tại cuộc họp, đại diện Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương đã thông tin về quy mô, ý nghĩa của dự án và kế hoạch triển khai công tác thu hồi đất.

Đây là công trình hạ tầng giao thông quan trọng, góp phần tăng cường kết nối giữa Thành phố Thủ Dầu Một (cũ) và Thành phố Hồ Chí Minh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị.

Ông Đoàn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu thông tin tại buổi họp

Theo Quyết định số 6108/QĐ-UBND ngày 16/11/2026 của UBND phường Lái Thiêu, kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đã được phê duyệt.

Dự án có 154 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 148 hộ gia đình, cá nhân và 6 tổ chức. Đến nay, công tác đo đạc, nhận ranh và lập biên bản kiểm đếm đều đạt 100% đối với 154/154 trường hợp.

Một số trường hợp chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sẽ tiếp tục được rà soát, phối hợp bổ sung theo kế hoạch.

Đại diện đơn vị thực hiện dự án đề nghị các hộ dân tiếp tục phối hợp trong quá trình xác định ranh giới, kiểm đếm tài sản; cung cấp đầy đủ giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình và các tài sản gắn liền với đất để phục vụ công tác lập hồ sơ.

Đồng thời nhấn mạnh, việc phối hợp kiểm đếm không đồng nghĩa với việc người dân phải đồng ý ngay với phương án bồi thường, cũng không làm mất quyền kiến nghị, phản ánh của người dân.

Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được xem xét trên cơ sở hồ sơ pháp lý, hiện trạng thực tế của từng trường hợp và các quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định và quyền lợi hợp pháp của người có đất thu hồi.

Tại cuộc họp, 10 hộ dân đã phát biểu với 14 ý kiến, tập trung vào các nội dung liên quan đến giá bồi thường, chính sách hỗ trợ, tái định cư và quyền lợi của các trường hợp bị ảnh hưởng.

Phát biểu kết luận, ông Đoàn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu cho biết, công tác xác định giá bồi thường sẽ được thực hiện theo quy định chung, bảo đảm tính hợp lý, đồng bộ giữa các địa bàn.

Các cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu, rà soát đầy đủ các chính sách, quy định pháp luật liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, không để bỏ sót chính sách được hưởng.

Lãnh đạo phường mong muốn các hộ dân tiếp tục chia sẻ, đồng thuận và phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai dự án, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.

Trước đó, UBND phường Bình Hòa, UBND phường Thuận An cùng các cơ quan liên quan cũng đã tổ chức các hội nghị để công bố thông tin, lắng nghe ý kiến của người dân bị thu hồi đất, giải phóng mặt bằng liên quan dự án tuyến đường sắt đô thị số 2.

Người dân bị ảnh hưởng bởi dự án phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Dự án này đi qua 16 phường gồm: Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An, Lái Thiêu, Bình Hòa, Tam Bình, Hiệp Bình, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Xuân Hòa, Sài Gòn, Bến Thành và Bàn Cờ.

Tổng diện tích đất dự kiến bị ảnh hưởng khoảng 85,8ha với tổng cộng khoảng 2.652 trường hợp. Trong đó 2.092 trường hợp bị thu hồi một phần đất và 560 trường hợp bị thu hồi toàn bộ.

Dự án dự kiến khởi công cuối năm 2026 và đặt mục tiêu hoàn thành vào 2030.