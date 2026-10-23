TP.HCM:Hơn 400 doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm xuất khẩu chủ lực

Hội chợ nhằm tạo không gian quảng bá sản phẩm, kết nối doanh nghiệp sản xuất với các nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối và đối tác quốc tế; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị hàng hóa, thúc đẩy hàng Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hơn 400 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026

Với thông điệp “Trung tâm xuất khẩu tại chỗ – Trung tâm sản xuất công nghiệp Việt Nam”, hội chợ hướng tới xây dựng mô hình xúc tiến thương mại gắn trực tiếp với năng lực sản xuất, cung ứng hàng hóa và hệ thống phân phối quốc tế. Đây cũng là hoạt động thể hiện sự đồng hành của Thành phố cùng cộng đồng doanh nghiệp trong xúc tiến thương mại, thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường...

Trong khuôn khổ hội chợ cũng diễn ra hội nghị và diễn đàn về đẩy mạnh liên kết hướng đến xuất khẩu xanh để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó, còn có các chương trình trải nghiệm sản phẩm, giới thiệu văn hóa ẩm thực và quảng bá thương hiệu Việt Nam đến đối tác quốc tế.