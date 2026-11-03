TP.HCM: Hơn 321.000 vi phạm giao thông bị camera phát hiện

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM (PC08) cho biết, nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), thời gian qua, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Song song đó, công tác phát hiện, xử lý vi phạm qua hình ảnh được đẩy mạnh thông qua hệ thống camera giám sát và các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Theo thống kê, từ ngày 15/12/2025 đến 8/10/2026, CSGT TP.HCM đã ghi nhận hơn 321.000 trường hợp vi phạm pháp luật về TTATGT qua hình ảnh.

Trong đó, hơn 217.000 trường hợp liên quan đến người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và gần 104.000 trường hợp liên quan đến người điều khiển ô tô.

CSGT TP.HCM tăng cường xử phạt qua hình ảnh.

Thực tế cho thấy, một bộ phận người tham gia giao thông vẫn cho rằng các hành vi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe đi trên hè phố, không chấp hành hiệu lệnh của biển báo, dừng hoặc đỗ xe không đúng quy định chỉ bị phát hiện khi có lực lượng CSGT trực tiếp tuần tra, kiểm soát trên đường.

Tuy nhiên, với việc tăng cường ứng dụng công nghệ, những hành vi vi phạm vẫn có thể bị ghi nhận ngay cả khi không có lực lượng chức năng trực tiếp tại hiện trường.

Hình ảnh từ camera và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ là căn cứ để cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Phòng PC08, việc xử lý vi phạm qua hình ảnh không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông mà còn tăng tính răn đe, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Qua đó, người dân từng bước nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định khi tham gia giao thông, góp phần hạn chế tai nạn và ùn tắc giao thông.

Đối với các trường hợp vi phạm được phát hiện qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhưng chưa thể dừng phương tiện để xử lý ngay, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo, yêu cầu chủ phương tiện và cá nhân, tổ chức có liên quan đến trụ sở cơ quan có thẩm quyền để giải quyết vụ việc.

Khi nhận được thông báo, chủ phương tiện có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng để xác định người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.

Từ thực tế trên, PC08 khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, không chủ quan trước các hệ thống camera giám sát.

Đồng thời, chủ phương tiện cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, bảo quản và sử dụng phương tiện đúng quy định, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng khi phát sinh vụ việc vi phạm, tránh những hệ lụy pháp lý không đáng có.