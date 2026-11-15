TP.HCM: Hơn 20 thương hiệu công nghệ đồng hành cùng sinh viên qua Trạm Tech 2026

Ngày 14-15/11, sự kiện công nghệ Trạm Tech 2026 với chủ đề “Hế lô xinh viên” diễn ra tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM, thu hút sự tham gia của hơn 20 thương hiệu công nghệ như điện thoại, laptop, phụ kiện cùng nhiều chuyên gia, nhà sáng tạo nội dung và sinh viên.

Tại sự kiện, sinh viên có cơ hội trực tiếp trải nghiệm các dòng điện thoại, laptop và phụ kiện đến từ nhiều thương hiệu quốc tế như Samsung, OPPO, Xiaomi, vivo, realme, HP, ASUS, Lenovo, Dell, Acer, MSI... Các khu vực trải nghiệm giới thiệu những cải tiến về hiệu năng, tính năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng hỗ trợ học tập, sáng tạo nội dung trên thiết bị số.

Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm, chương trình còn tổ chức chuỗi Tech Workshop với sự tham gia của chuyên gia Google và các diễn giả có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, sáng tạo nội dung.

Những chủ đề liên quan đến AI, Canva, CapCut và xu hướng công nghệ mới giúp sinh viên có thêm góc nhìn về cách ứng dụng công cụ số vào học tập, công việc và phát triển kỹ năng cá nhân.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các gương mặt trong cộng đồng công nghệ như Duy Luân Dễ Thương, Tuấn Ngọc cùng một số KOL, TikToker trong lĩnh vực học thuật mang đến cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Qua những câu chuyện về học tập, làm việc và theo đuổi đam mê, sinh viên có thêm động lực khám phá năng lực, định hướng con đường phát triển của bản thân.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Trạm Tech 2026 là việc ra mắt Uni Pass – thẻ đặc quyền dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.

Thông qua chương trình, sinh viên được tiếp cận các chính sách ưu đãi khi mua sắm thiết bị công nghệ, trong đó có mức giảm thêm lên đến 10% đối với laptop, điện thoại, máy tính bảng Android và phụ kiện.

Ngoài ra, chương trình còn có chính sách thu cũ đổi mới với mức trợ giá lên đến 5 triệu đồng, trả chậm 0% lãi suất với kỳ hạn tối đa 18 tháng và nhân đôi điểm thưởng trên ứng dụng Quà Tặng VIP.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em - CEO Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh, cho biết việc giúp người trẻ tiếp cận và khai thác hiệu quả công nghệ ngày càng quan trọng trong bối cảnh AI đang làm thay đổi cách học tập, làm việc.

Thông qua Trạm Tech và Uni Pass, đơn vị mong muốn tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận tri thức, trải nghiệm công nghệ, sở hữu thiết bị phù hợp với chi phí hợp lý hơn.

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Thế Giới Di Động trao tặng quỹ học bổng cho đại diện Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM, góp phần hỗ trợ và khuyến khích tinh thần học tập của sinh viên.

Không gian ngày hội còn được mở rộng với nhiều hoạt động bên lề như camping, photo booth, giao lưu tại khu vực “Trạm Chill” và đêm nhạc “Student Talent Night”, tạo điều kiện để sinh viên kết nối, giải trí và thể hiện tài năng.

Ban tổ chức cũng chuẩn bị hơn 6.000 phiếu mua hàng trị giá từ 100.000-500.000 đồng, 300 phần quà dành cho khách đến sớm cùng chương trình bốc thăm may mắn với nhiều giải thưởng là thiết bị công nghệ: 10 điện thoại, 4 máy tính bảng, 11 màn hình gaming.

Với sự tham gia của nhiều thương hiệu, chuyên gia và các hoạt động trải nghiệm đa dạng, Trạm Tech 2026 không chỉ là dịp để sinh viên tiếp cận những xu hướng công nghệ mới mà còn mở ra không gian giao lưu, chia sẻ kiến thức, kết nối cộng đồng người trẻ trong thời đại số.