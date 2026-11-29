Ngày 27/11, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân TP.HCM phối hợp với Sở Y tế và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố tổ chức Hội thảo "Thực trạng và giải pháp hoàn thiện, phát triển hệ thống mạng lưới bảo vệ trẻ em trên địa bàn TP.HCM".

Trong bối cảnh Thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc củng cố mạng lưới bảo vệ trẻ em đặt ra yêu cầu cấp thiết. Hội thảo tập trung nhận diện những khó khăn từ thực tiễn, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành, bảo đảm mọi trẻ em được tiếp cận công bằng các dịch vụ chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ.

Nhiều khoảng trống trong hệ thống bảo vệ trẻ em

Theo số liệu báo cáo của Sở Y tế TP.HCM tính đến ngày 31/7/2026, Thành phố có hơn 2,66 triệu trẻ em dưới 16 tuổi. Trong đó, 182.121 trẻ chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú và 172 trường hợp thiếu giấy tờ hộ tịch, định danh. Cùng với 19 trẻ lang thang, cơ nhỡ, toàn Thành phố có 182.312 trường hợp cần quan tâm hỗ trợ hoàn thiện thông tin cư trú và giấy tờ tùy thân.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Đáng chú ý, dữ liệu của Công an Thành phố tính đến tháng 10/2026 ghi nhận 47.158 trẻ khai báo nơi ở hiện tại. Đây là nhóm trẻ cần được quan tâm trong việc bảo đảm quyền tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và chính sách an sinh. Phần lớn các em theo cha mẹ di cư mưu sinh, sinh sống tại các khu nhà trọ, xóm lao động, thường xuyên thay đổi nơi ở. Cuộc sống thiếu ổn định cùng những khó khăn về kinh tế khiến việc hoàn thiện thủ tục cư trú, giấy tờ nhân thân cho trẻ chưa được nhiều gia đình quan tâm đầy đủ.

Thực tế này cho thấy, nếu thiếu cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng, trẻ em có thể gặp trở ngại khi tiếp cận những quyền lợi cơ bản, ngay cả khi các chính sách hỗ trợ đã được ban hành.

Bên cạnh vấn đề giấy tờ, năng lực của đội ngũ làm công tác bảo vệ trẻ em tại cơ sở cũng là thách thức đáng lưu ý. Hiện Thành phố có 172 người làm công tác quản lý nhà nước về trẻ em, trong đó phần lớn là công chức cấp xã kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực. Trong khi đó, mạng lưới cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em tại khu phố, ấp có khoảng 19.233 người.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trẻ em cho rằng, quy mô dân số trẻ em lớn cùng những thay đổi trong tổ chức bộ máy đang tạo áp lực đáng kể đối với đội ngũ cán bộ phụ trách công tác trẻ em.

Theo ông, bảo vệ trẻ em cần chuyển mạnh từ xử lý vụ việc sang phòng ngừa, phát hiện sớm nguy cơ ngay tại gia đình và cộng đồng. Muốn vậy, các lực lượng ở cơ sở cần được phân công rõ trách nhiệm, có quy trình phối hợp và chia sẻ thông tin để kịp thời nhận diện những trường hợp trẻ có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại.

Đặc biệt, công tác bảo vệ trẻ em có tính đặc thù, đòi hỏi sự tiếp xúc, tham vấn và can thiệp trực tiếp giữa con người với con người. Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ quản lý, kết nối dữ liệu nhưng khó có thể thay thế hoàn toàn vai trò của đội ngũ làm công tác xã hội trong việc lắng nghe, đồng hành và hỗ trợ trẻ.

Không chỉ thiếu nhân lực, khả năng kết nối, điều phối giữa các cơ sở trợ giúp xã hội cũng chưa tương xứng với nguồn lực hiện có. Theo các ý kiến tại hội thảo, một số cơ sở chăm sóc trẻ em hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn vận động xã hội hóa, trong khi việc phối hợp với chính quyền địa phương trong tiếp nhận, can thiệp và theo dõi trẻ sau khi trở về gia đình chưa thực sự đồng bộ.

Đáng lưu ý, nhóm thanh thiếu niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi khi rời cơ sở trợ giúp xã hội vẫn thiếu những chương trình hỗ trợ chuyển tiếp về học nghề, việc làm và kỹ năng sống. Không ít em chưa đủ điều kiện tự lập, thậm chí không có môi trường gia đình an toàn để trở về.

Tại hội thảo, đại diện các cơ sở trợ giúp xã hội cũng phản ánh tình trạng một số trẻ từng nhiều lần quay trở lại trung tâm sau khi trở về gia đình do tiếp tục bị bạo lực hoặc bị buộc lao động sớm. Điều này cho thấy, bảo vệ trẻ em không thể dừng lại ở việc tiếp nhận, chăm sóc trong thời gian trẻ tạm lánh mà cần có cơ chế đánh giá môi trường sống, theo dõi và hỗ trợ sau can thiệp.

Bên cạnh đó, những nguy cơ mới như bạo lực học đường, xâm hại trên môi trường mạng và các vấn đề sức khỏe tâm thần cũng đòi hỏi hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em phải được mở rộng, chuyên nghiệp hơn.

Hướng tới mạng lưới bảo vệ trẻ em liên thông, lấy trẻ làm trung tâm

Theo các báo cáo và ý kiến tại hội thảo, TP.HCM đã xây dựng được hệ thống cơ sở, chính sách và lực lượng tham gia chăm sóc, bảo vệ trẻ em tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để các nguồn lực này được kết nối hiệu quả, giúp trẻ em tiếp cận dịch vụ kịp thời, liên tục và phù hợp với nhu cầu thực tế.

Từ thực tiễn đó, Sở Y tế TP.HCM đề xuất chuyển từ cách quản lý từng cơ sở riêng lẻ sang phát triển mạng lưới bảo vệ trẻ em theo cơ chế "một đầu mối, nhiều dịch vụ", lấy nhu cầu của trẻ làm trung tâm.

Theo mô hình này, một trường hợp trẻ bị bạo lực, xâm hại có thể được kết nối đồng thời với các dịch vụ chăm sóc y tế, hỗ trợ tâm lý, trợ giúp pháp lý và bảo vệ khẩn cấp. Các sở, ngành, bệnh viện và chuyên gia sẽ phối hợp xây dựng phương án can thiệp phù hợp, hạn chế tình trạng trẻ phải tự tìm đến nhiều cơ quan nhưng vẫn chưa được hỗ trợ đầy đủ.

Đáng chú ý, UBND TP.HCM đã chấp thuận đề xuất tích hợp các đường dây nóng bảo vệ trẻ em vào Cổng thông tin 1022, tạo thuận lợi cho người dân thông báo những trường hợp trẻ cần được hỗ trợ. Ngành Y tế cũng đề xuất xác định một đầu mối theo dõi xuyên suốt từng trường hợp, thống nhất quy trình tiếp nhận, chuyển gửi, phản hồi và theo dõi sau can thiệp, đồng thời bảo đảm bí mật đời sống riêng tư của trẻ.

Đây được xem là hướng đi quan trọng nhằm khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực, thiếu liên thông giữa các cơ quan, đơn vị, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ bảo vệ trẻ em ngay từ cơ sở.

Phát biểu tại hội thảo, ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM cho rằng, với quy mô dân số lớn, địa bàn rộng, tốc độ đô thị hóa và biến động dân cư cao, Thành phố cần nhìn nhận thẳng thắn những điểm nghẽn trong quá trình triển khai chính sách bảo vệ trẻ em.

Theo ông, mỗi trẻ em được chăm sóc, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển tốt hôm nay chính là nền tảng xây dựng một thế hệ công dân có chất lượng, góp phần hình thành xã hội văn minh, tốt đẹp hơn trong tương lai. Những kết quả khảo sát và ý kiến tại hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để Ban Văn hóa - Xã hội tham mưu HĐND Thành phố nâng cao chất lượng giám sát, đồng thời kiến nghị hoàn thiện các cơ chế, chính sách sát với thực tiễn.

Kết luận hội thảo, ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị các sở, ngành và chính quyền địa phương tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu về trẻ em; tăng cường phối hợp trong giải quyết các vấn đề liên quan đến giấy tờ hộ tịch, mã định danh, cư trú và bảo hiểm y tế.

Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo, cần rà soát các trường, lớp tình thương, lớp học phổ cập, xây dựng phương án sắp xếp và chuyển đổi phù hợp, bảo đảm không để việc tổ chức lại hệ thống làm gián đoạn quá trình học tập của trẻ.

Sở Tư pháp và Công an Thành phố được đề nghị phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong xác minh nhân thân, đăng ký khai sinh, cư trú và cấp giấy tờ tùy thân cho trẻ bị bỏ rơi hoặc chưa có đầy đủ giấy tờ tại các mái ấm, cơ sở trợ giúp xã hội.

Đặc biệt, lãnh đạo HĐND Thành phố yêu cầu các phường, xã, đặc khu công khai đầu mối phụ trách công tác trẻ em, chủ động phát hiện và giải quyết từng trường hợp cần hỗ trợ, bảo đảm trẻ được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, bảo vệ kịp thời, an toàn.

Hoàn thiện mạng lưới bảo vệ trẻ em không đơn thuần là củng cố bộ máy hay bổ sung nguồn lực, mà quan trọng hơn là bảo đảm mọi trẻ em đều được phát hiện, hỗ trợ khi gặp khó khăn và không bị bỏ lại phía sau vì những rào cản về giấy tờ, hoàn cảnh gia đình hay điều kiện sinh sống./.