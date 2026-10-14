TP.HCM: Hơn 140 nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam

Ngày 13/10, tại TP.HCM, Tập đoàn quản lý đầu tư VinaCapital đã khai mạc Hội nghị Nhà đầu tư 2026. Sự kiện thu hút sự tham dự của hơn 140 nhà đầu tư trên thế giới, đại diện cho nhiều ngành nghề và lĩnh vực, cùng đại diện các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế.

Toàn cảnh Hội nghị Nhà đầu tư 2026.

Hội nghị năm nay xoay quanh chủ đề “Việt Nam: Vị thế mới trong chiến lược phân bổ vốn tại châu Á”, tập trung phân tích cơ hội đầu tư ở các nhóm tài sản chủ chốt tại Việt Nam trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn phát triển mới. Việc FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp vào ngày 21/9/2026 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ đầu tư toàn cầu và đồng thời giúp thị trường trở nên dễ tiếp cận hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Trong những năm tới, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục ghi nhận những dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển thị trường vốn, bao gồm triển vọng được MSCI nâng hạng lên Thị trường Mới nổi và đạt xếp hạng tín nhiệm quốc gia ở mức Đầu tư. Những bước tiến này sẽ góp phần nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam đối với cộng đồng đầu tư quốc tế, củng cố vị thế của một trong những nền kinh tế năng động nhất Đông Nam Á.

Giáo sư Russell Napier, chiến lược gia kinh tế vĩ mô nổi tiếng và đồng thời là tác giả cuốn sách Anatomy of the Bear, đã trình bày bài phát biểu mở đầu Hội nghị. Được biết đến với những phân tích về dòng vốn toàn cầu và các chu kỳ dài hạn của thị trường, ông chia sẻ góc nhìn kinh tế vĩ mô toàn cầu về vị thế của Việt Nam trong chu kỳ phân bổ nguồn vốn kế tiếp của các nhà đầu tư quốc tế.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Được – Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh: "TP.HCM đang bước vào một giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt. Với vai trò là đầu tàu kinh tế của Việt Nam, thành phố đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và ưu tiên thu hút các dòng vốn chất lượng cao vào những lĩnh vực sẽ định hình tăng trưởng trong thập kỷ tới, bao gồm công nghệ và trí tuệ nhân tạo, năng lượng xanh, sản xuất công nghệ cao, logistics và dịch vụ tài chính".

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại sự kiện.

Ông Don Lam, Tổng giám đốc và Cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital, chia sẻ: “Việt Nam không nằm ngoài những thách thức từ bối cảnh kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, sức chống chịu của nền kinh tế Việt Nam vẫn là điểm sáng nổi bật. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, được hỗ trợ bởi xuất khẩu công nghệ cao và đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng. Việc FTSE Russell nâng hạng Việt Nam lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp là một dấu mốc quan trọng góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ đầu tư quốc tế.

Với nền tảng nhân khẩu học thuận lợi cùng dư địa lớn để tiếp tục công nghiệp hóa, đô thị hóa và nâng cao năng suất, Việt Nam sở hữu tiềm năng tăng trưởng và đầu tư dài hạn đáng kể. Câu hỏi đặt ra hiện nay không còn là liệu Việt Nam có đủ sức hấp dẫn để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư hay không, mà là Việt Nam có xứng đáng chiếm một vị trí dài hạn trong danh mục đầu tư - không chỉ là một khoản phân bổ bên lề, mà còn là một cấu phần cốt lõi trong chiến lược đầu tư”.

Ông Don Lam, Tổng giám đốc và Cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital phát biểu tại sự kiện.

Chương trình Hội nghị Nhà đầu tư 2026 gồm các phiên đối thoại trực tiếp và thảo luận chuyên đề tập trung vào những nội dung gồm: Thị trường chứng khoán Việt Nam sau khi được FTSE Russell nâng hạng; Toàn cảnh thị trường vốn tư nhân, đầu tư công nghệ, vốn cổ phần tăng trưởng và các cơ hội trước IPO/IPO; Hạ tầng trí tuệ nhân tạo và năng lượng tái tạo; Chu kỳ mới của thị trường bất động sản Việt Nam; Đầu tư tạo tác động tích cực đối với khí hậu tại Việt Nam; Triển vọng ngành ngân hàng và tiêu dùng; Huy động vốn cho chu kỳ phát triển hạ tầng quy mô lớn của Việt Nam và vai trò của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.

Nhà đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp đại diện cho nhiều tổ chức trong nước và quốc tế thuộc các lĩnh vực vốn tư nhân, dịch vụ tài chính, công nghệ, hạ tầng, năng lượng, bất động sản, hàng tiêu dùng và đầu tư bền vững sẽ tham gia các phiên thảo luận do đội ngũ chuyên gia đầu tư cấp cao của VinaCapital điều phối.