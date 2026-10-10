TP.HCM: Hơn 13.000 người hưởng ứng Lễ phát động mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để luyện tập

Lễ phát động tại TP.HCM được tổ chức đồng thời với chương trình cấp quốc gia, diễn ra trực tiếp tại Hà Nội và kết nối trực tuyến với 33 tỉnh, thành phố. Hoạt động nhằm lan tỏa thông điệp rèn luyện thân thể, khuyến khích mỗi người chủ động lựa chọn môn thể thao phù hợp với độ tuổi, sở thích và điều kiện sức khỏe.

Lan tỏa tinh thần rèn luyện thân thể

Phong trào lần này tiếp nối tinh thần từ Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc người Việt Nam.

Các đại biểu tham dự sự kiện

Những định hướng về xây dựng xã hội vận động, hình thành nếp sống khỏe mạnh và duy trì văn hóa rèn luyện thân thể hằng ngày cũng đang được thúc đẩy nhằm đưa thể thao trở thành một phần thiết thực trong đời sống cộng đồng.

Tại TP.HCM, chương trình thu hút hơn 13.000 sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các đơn vị thể thao, liên đoàn, hội, câu lạc bộ cùng đông đảo người dân tham gia.

Các đại biểu và hơn 13.000 người tham dự sự kiện tập bài khởi động trước giờ hưởng ứng Lễ phát động

Sự góp mặt của nhiều nhóm đối tượng cho thấy việc rèn luyện thể chất ngày càng được nhìn nhận như nhu cầu thiết yếu, không chỉ giới hạn trong hoạt động của các VĐV chuyên nghiệp.

Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân cho biết, bên cạnh lễ phát động, ngành thể thao Thành phố đang còn triển khai các hoạt động hưởng ứng trong Tuần lễ “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Việc kết hợp hai chương trình được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa rộng hơn, đồng thời duy trì sự hưởng ứng của người dân sau ngày phát động.

Hoạt động đi bộ đồng hành cự ly 1,5km tại Lễ hưởng ứng

Theo ông Nguyễn Nam Nhân, thông điệp mỗi người lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên không chỉ hướng đến một ngày hội đông người tham gia, mà còn đặt mục tiêu hình thành phong trào có chiều sâu, góp phần xây dựng lối sống tích cực và cộng đồng khỏe mạnh.

Đa dạng hoạt động, khuyến khích người dân vận động

Trường Đại học TDTT TP.HCM được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, từ phối hợp khảo sát mặt bằng, xây dựng phương án bố trí lực lượng đến tổ chức, điều hành các hoạt động đồng diễn, đi bộ đồng hành, giao lưu và trải nghiệm thể thao.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường (thứ hai từ trái sang) và Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân (bìa trái) cùng các đại biểu đi bộ đồng hành hưởng ứng sự kiện

Nhà trường đã huy động khoảng 2.000 cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia chương trình. Bên cạnh đó, khoảng 200 sinh viên tình nguyện sẽ hỗ trợ hướng dẫn, dẫn đường, đón tiếp đại biểu, phát nước uống và giữ gìn vệ sinh chung.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đi bộ đồng hành với cự ly 1,5km, bên cạnh các nội dung đồng diễn vận động tập thể, dân vũ cộng đồng và trải nghiệm nhiều môn thể thao.

Người tham gia có cơ hội tiếp cận những môn phổ biến như pickleball, cầu lông, bóng bàn, bóng rổ, quần vợt, bóng chuyền, bóng đá, cờ vua, cờ tướng; đồng thời tìm hiểu các môn võ như vovinam, võ cổ truyền, taekwondo, karate, judo, boxing, kickboxing cùng thể dục dụng cụ, điền kinh và bơi.

Đội ngũ giảng viên, sinh viên chuyên ngành của Trường Đại học TDTT TP.HCM trực tiếp tham gia hướng dẫn, tổ chức giao lưu và hỗ trợ các khu vực trải nghiệm. Đây là dịp để nhà trường phát huy vai trò của một cơ sở đào tạo chuyên ngành, đưa kiến thức chuyên môn và nguồn nhân lực thể thao đến gần hơn với cộng đồng.

Việc giới thiệu đa dạng môn tập cũng giúp người dân có thêm lựa chọn thay vì chỉ tham gia những hoạt động theo phong trào. Tùy điều kiện sức khỏe và thời gian, mỗi người có thể tìm được hình thức vận động phù hợp, từ đi bộ, chạy bộ, tập luyện tại nhà đến tham gia các câu lạc bộ thể thao.

Lễ phát động tại TP.HCM không chỉ mang ý nghĩa hưởng ứng một chương trình quy mô quốc gia, mà còn là lời kêu gọi chuyển từ nhận thức sang hành động.

Khi việc vận động được duy trì đều đặn trong đời sống hằng ngày, phong trào thể thao quần chúng mới có thể phát triển bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, năng động.

Một số hình ảnh khác tại sự kiện: