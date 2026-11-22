Đưa nghệ thuật truyền thống đến gần công chúng

Từ ngày 22 đến 24/11, tại tuyến đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP HCM, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt năm 2026 diễn ra với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm và giao lưu.

Sự kiện do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM phối hợp UBND TP HCM tổ chức, hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình”, ngày hội tạo không gian hội tụ, giới thiệu những sắc màu văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, đồng thời kết nối các loại hình nghệ thuật truyền thống với hoạt động sáng tạo hiện đại.

Một trong những điểm đáng chú ý tại ngày hội là sân khấu quảng trường “Sắc màu Việt Nam”, nơi giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật đặc trưng như hát bội, cải lương, đờn ca tài tử và nghệ thuật các dân tộc. Những tiết mục biểu diễn được tổ chức bên cạnh các chương trình giao lưu văn hóa quốc tế, tạo nên không gian thưởng thức nghệ thuật đa dạng cho người dân và du khách.

Đáng chú ý, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức tại sân khấu chính đường đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực góc đường Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế.

Chương trình được dàn dựng thành hai phần. Phần I mang tên “Thành phố muôn sắc màu”, tập trung khắc họa truyền thống đại đoàn kết, bản sắc văn hóa dân tộc cùng sự năng động, sáng tạo và nghĩa tình của TP HCM. Phần II với chủ đề “Chung một tấm lòng - Chung một Việt Nam” hướng đến tình yêu quê hương, đất nước, tình quân dân, ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo và khát vọng phát triển.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân, nhóm múa, thiếu nhi và các lực lượng nghệ thuật, với các tiết mục ca múa nhạc, ca cổ và trình diễn nghệ thuật. Sự kết hợp giữa âm hưởng văn hóa truyền thống và nghệ thuật đương đại là điểm nhấn trong cách dàn dựng, góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa quen thuộc bằng hình thức thể hiện phong phú hơn.

Bên cạnh các chương trình biểu diễn, Không gian Đại đoàn kết toàn dân tộc do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM chủ trì cũng là điểm đến đáng chú ý. Không gian giới thiệu chặng đường 96 năm hình thành, phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các chương trình, cuộc vận động và hoạt động chăm lo đời sống nhân dân.

Các hoạt động tương tác tại Cây Đại đoàn kết với thông điệp “Chung sức, đồng lòng xây dựng Thành phố” tạo thêm cơ hội để người dân tham gia, giao lưu trong không gian sinh hoạt cộng đồng.

Kết nối văn hóa truyền thống với không gian sáng tạo

Không chỉ có các hoạt động biểu diễn, ngày hội còn dành không gian giới thiệu những ngành công nghiệp văn hóa của TP HCM. Các gian trưng bày được thiết kế theo hình lá, giới thiệu sản phẩm và tiềm năng của nhiều lĩnh vực như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm, trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ và du lịch văn hóa.

không gian giới thiệu những ngành công nghiệp văn hóa của TP HCM.

Các không gian trải nghiệm chuyển đổi số được bố trí song song, giúp công chúng có thêm cơ hội tiếp cận những sản phẩm văn hóa bằng phương thức mới. Việc đặt các hoạt động sáng tạo cạnh không gian văn hóa cộng đồng tạo nên sự kết nối giữa những giá trị truyền thống với các lĩnh vực đang phát triển trong đời sống đô thị.

Ngoài các hoạt động tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật khác cũng được tổ chức trên địa bàn thành phố như Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP HCM, Triển lãm Mỹ thuật TP HCM với chủ đề “Văn hóa - Sáng tạo - Kiến tạo tương lai”, Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” tại Đặc khu Côn Đảo và các hoạt động văn hóa kết hợp Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư.

Rất đông người dân, du khách trong và ngoài nước có mặt tại phố đi bộ vào đêm khai mạc Tuần lễ văn hóa.

Đặc biệt, trong những ngày cao điểm, các bảo tàng, di tích, nhà hát và cơ sở văn hóa thực hiện miễn, giảm giá vé cho học sinh, sinh viên, người lao động và du khách. Đây là hoạt động nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận các không gian văn hóa, nghệ thuật, đưa di sản và những loại hình nghệ thuật đến gần hơn với nhiều nhóm công chúng.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, chương trình trình diễn 3D Mapping “The Eternal Flow - Dòng chảy bất tận” với thời lượng 12 phút 8 giây cũng được giới thiệu. Tác phẩm gồm ba chương “Khởi nguyên”, “Hiện tại” và “Tương lai”, tái hiện từ truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ, cộng đồng 54 dân tộc đến hành trình phát triển của vùng đất Sài Gòn - Gia Định - TP HCM.

Các màn trình chiếu 3D Mapping “The Eternal Flow - Dòng chảy bất tận”.

Với chuỗi hoạt động trải dài từ biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, trải nghiệm đến giao lưu cộng đồng, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt năm 2026 không chỉ tạo thêm điểm hẹn văn hóa cho người dân và du khách mà còn mở ra cơ hội để các giá trị truyền thống được tiếp tục giới thiệu, thực hành và lan tỏa trong đời sống đương đại.