TP.HCM: Hội thảo khoa học về họ Phùng Khu vực phía Nam trong tiến trình lịch sử diễn ra ngày 24/10

Poter Hội thảo khoa học

Hội thảo do Hội đồng họ Phùng Việt Nam và Hội đồng họ Phùng khu vực phía Nam chủ trì, phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM tổ chức.

Sự kiện diễn ra vào sáng thứ Bảy, ngày 24/10/2026, tại Saigon South Marina Club, số 9A Trần Văn Trà, phường Tân Hưng, TP.HCM.

Đây là hoạt động khoa học, văn hóa có ý nghĩa thiết thực, góp phần nghiên cứu lịch sử dòng họ trong mối quan hệ với tiến trình dựng nước, giữ nước và phát triển của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, hội thảo cũng là dịp gặp gỡ, giao lưu giữa các nhà nghiên cứu, các thế hệ con cháu họ Phùng đang sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều địa phương trên cả nước.

Từ những nhân vật lịch sử đến dấu ấn người họ Phùng trong thời đại Hồ Chí Minh

Theo Ban Tổ chức, hội thảo tập trung vào ba nhóm nội dung chính, với 8 tham luận tiêu biểu được lựa chọn trình bày và thảo luận.

Phần thứ nhất, “Cội nguồn và dấu ấn tiền nhân”, giới thiệu những nhân vật tiêu biểu của dòng họ Phùng trong lịch sử dân tộc, như Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng – người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ nhà Đường; Thái phó Phùng Tá Chu – nhân vật có vai trò quan trọng trong giai đoạn chuyển giao quyền lực giữa hai triều Lý – Trần và danh nhân văn hóa Phùng Khắc Khoan – nhà chính trị, ngoại giao, nhà thơ lớn của dân tộc ở thế kỷ XVI–XVII.

Thông qua các tham luận, những đóng góp về quân sự, chính trị, ngoại giao, văn hóa và tư tưởng của các bậc tiền nhân sẽ được nhìn nhận, trao đổi từ góc độ nghiên cứu lịch sử.

Phần thứ hai, “Danh nhân họ Phùng trong thời đại Hồ Chí Minh”, tập trung làm rõ cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của Thượng tướng Phùng Thế Tài và bác sĩ Phùng Văn Cung.

Trong đó, Thượng tướng Phùng Thế Tài là người cận vệ đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tư lệnh đầu tiên của Quân chủng Phòng không – Không quân, có nhiều đóng góp quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972.

Bác sĩ Phùng Văn Cung là một trí thức yêu nước tiêu biểu của Nam Bộ, từng đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, có những đóng góp quan trọng trên mặt trận chính trị, ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Hành trình mở đất và kết nối những cành nhánh họ Phùng phương Nam

Điểm nhấn đáng chú ý của hội thảo là phần thứ ba, “Họ Phùng trên hành trình về phương Nam”, tập trung khảo cứu quá trình di cư, khai phá, định cư và phát triển của các chi họ Phùng tại Nam Bộ và Tây Nguyên.

Các tham luận đề cập đến những dòng di cư của người họ Phùng qua nhiều thời kỳ lịch sử, quá trình hòa nhập với cộng đồng cư dân phương Nam, việc gìn giữ gia phả, phong tục, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và những nỗ lực tìm về nguồn cội sau nhiều thế hệ xa cách.

Đặc biệt, các nghiên cứu về họ Phùng Lâm Hà – Lâm Đồng, Đồng Nai và họ Phùng tại vùng đất thép Củ Chi sẽ góp phần làm rõ những câu chuyện về hành trình lập nghiệp, xây dựng quê hương, gìn giữ truyền thống và kết nối dòng tộc.

Bên cạnh nội dung nghiên cứu lịch sử, hội thảo còn là dịp nhìn lại chặng đường 6 năm thành lập và hoạt động của Hội đồng họ Phùng khu vực phía Nam (2020–2026).

Trong thời gian qua, Hội đồng đã từng bước mở rộng mạng lưới kết nối các chi họ tại nhiều tỉnh, thành, tổ chức những hoạt động hướng về nguồn cội, tri ân tiền nhân, thăm hỏi, tương trợ và khuyến khích việc sưu tầm, bảo tồn tư liệu lịch sử dòng họ.

Với chủ đề “Gắn kết cội nguồn – Hướng tới tương lai”, hội thảo được kỳ vọng sẽ góp phần làm sáng tỏ thêm những giá trị lịch sử, văn hóa của dòng họ Phùng, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa dòng họ trong việc gìn giữ truyền thống, bồi đắp tình đoàn kết và phát huy trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với gia đình, cộng đồng và đất nước.