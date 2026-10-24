TP.HCM: Hội thảo khoa học 'Họ Phùng Việt Nam các tỉnh phía Nam trong tiến trình lịch sử'

Đoàn chủ trì Hội thảo khoa học họ Phùng Việt Nam.

Đây là hoạt động khoa học, văn hóa có ý nghĩa thiết thực, góp phần nghiên cứu lịch sử dòng họ trong mối quan hệ với tiến trình dựng nước, giữ nước và phát triển của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, không gian hội thảo còn là nơi tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu giữa các nhà nghiên cứu, các thế hệ con cháu họ Phùng đang sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều địa phương trên cả nước.

Chủ trì hội thảo gồm Giáo sư Tiến sĩ Võ Văn Sen, Phó chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam; Tiến sĩ Huỳnh Ngọc Đáng, Phó chủ tịch Hội Khoa học lịch sử thành phố Hồ Chí Minh với sự có mặt tham dự của các thành viên ban chấp hành/ ủy viên tiêu biểu: bà Phùng Thị Đào, Trung tá Phùng Phi Hùng, ông Phùng Châu, ông Phùng Khoa, Trung tá Phùng Quốc Hưng và nhiều cá nhân khác cùng với 300 đại biểu là các tướng lĩnh, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, nhà văn, trí thức và đại diện các chi họ Phùng trên cả nước.

Với tỷ lệ dân số chỉ chiếm chưa đến 1% so với cả nước, nhưng dòng họ Phùng có bề dày lịch sử khá nổi bật qua những đóng góp quan trọng trong tiến trình lịch sử dân tộc. Lịch sử chặn đường xây dựng và gìn giữ đất nước không thể phủ nhận công lao đóng góp của: Phùng Hưng (Bố Cái Đại Vương), Phùng Thị Chính (Nữ tướng thời Hai Bà Trưng), Phùng Thanh Hòa, Phùng Tá Chu (Thái phó Lưỡng triều Lý - Trần). Phùng Khắc Khoan (Trạng Bùng), Phùng Duy Cần…

Trong thời hiện đại cũng không thiếu những tướng lĩnh cao cấp trong Quân đội Nhân dân Việt Nam như Thượng tướng Phùng Thế Tài, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Thiếu tướng Phùng Quang Bích. Bên cạnh đó, còn có các nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ và những người có đóng góp trong các lĩnh vực khác như Giáo sư Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nhà thơ Phùng Quán, nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị…

Các hoạt động khuyến học, khuyến tài cũng được dòng họ chú trọng, với nhiều giải thưởng và phần thưởng được trao cho các thế hệ con cháu có thành tích tốt trong học tập và nghiên cứu.

Đại biểu tham dự Hội thảo

Qua các thời kỳ lịch sử, các thế hệ họ Phùng đã di dân và phát triển ở nhiều vùng miền khác nhau. Đặc biệt, hội thảo khoa học về họ Phùng đã ghi nhận sự hiện diện và đóng góp của dòng họ này tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Các chi họ Phùng cũng có mặt tại các tỉnh như Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, và cả các tỉnh phía Nam. Hiện nay, Hội đồng họ Phùng Việt Nam và các chi hội ở các khu vực (như miền Trung - Tây Nguyên, Quảng Nam - Đà Nẵng) hoạt động tích cực để kết nối và gìn giữ truyền thống dòng họ. Các đại hội đại biểu họ Phùng được tổ chức định kỳ để quy tụ đại biểu từ các chi họ trên khắp cả nước.