TP.HCM: Hội nghị tập huấn bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu cho các tôn giáo tại khu vực 3

Chư tôn đức tham dự

Tham dự tập huấn có chư tôn đức Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức trụ trì các tự viện đại diện phường; cùng chức sắc, chức việc, nhà tu hành đại diện các tổ chức, cơ sở tôn giáo trên địa bàn Thành phố.

Ông Thạch Nghi Xuân phát biểu

Về phía Ban Tổ chức có ông Thạch Nghi Xuân, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo - Ủy ban MTTQVN TP.HCM; Ông Vũ Đăng Khoa, Ủy viên Ủy ban MTTQBN TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Vũng Tàu.

Phát biểu tại lớp tập huấn, ông Thạch Nghi Xuân khẳng định: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của toàn dân, không của riêng cá nhân hay tổ chức nào. Trước thực trạng Thành phố còn hơn 122 điểm ngập, công tác ứng phó biến đổi khí hậu đòi hỏi sự chung tay của cả cộng đồng. Các chuyên đề trong lớp tập huấn được xây dựng theo hướng thiết thực, giúp chức sắc, chức việc nâng cao kiến thức, từng bước trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng tôn giáo.

Báo cáo viên Th.S Phạm Thị Diễm Phương, giảng viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM trình bày hai chuyên đề

Ông cũng lưu ý, nhiều hoạt động an sinh xã hội và từ thiện tại các cơ sở tôn giáo như phát cơm miễn phí, phóng sinh… nếu sử dụng hộp xốp hoặc thả các loài cá không phù hợp có thể vô tình gây tác động tiêu cực đến môi trường. Do đó, cần thực hiện theo hướng thân thiện, phù hợp và có trách nhiệm, để vừa giữ được giá trị nhân văn, vừa góp phần xây dựng môi trường sống xanh – sạch – bền vững.

Chức sắc, chức việc các tôn giáo

Trong chương trình tập huấn, báo cáo viên Th.S Phạm Thị Diễm Phương, giảng viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã trình bày hai chuyên đề trọng tâm.

Chuyên đề 1 tập trung vào những quy định pháp luật về môi trường cần biết trong quản lý, xây dựng và hoạt động của cơ sở tôn giáo, đồng thời hướng dẫn cách xây dựng mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường”.

Chuyên đề 2 nhấn mạnh vai trò của cộng đồng tôn giáo trong công tác bảo vệ môi trường, với các nội dung thiết thực như phân loại rác tại nguồn, giảm rác thải nhựa, tiết kiệm năng lượng và nhân rộng các mô hình xanh.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng cây xanh cho các đại diện, hưởng ứng phong trào “Thành phố muôn sắc hoa”. Hoạt động này gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự chung tay của các tôn giáo trong việc mở rộng mảng xanh, góp phần kiến tạo không gian sống bền vững cho cộng đồng.