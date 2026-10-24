TP.HCM: Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn quy tụ 350 gian hàng

Khách tham quan hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Sự kiện có quy mô khoảng 350 gian hàng, Hội chợ quy tụ hàng nghìn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, VietGAP, đặc sản vùng miền, hàng thủ công mỹ nghệ, nông sản, thực phẩm, dược liệu, đồ gỗ, cơ khí và thiết bị phục vụ sản xuất. Các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất từ nhiều vùng miền trên cả nước tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm đối tác.

Bên cạnh hoạt động giao thương trực tiếp, chương trình tổ chức livestream quảng bá sản phẩm, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng và các kênh phân phối. Các gian hàng còn giới thiệu máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và tiêu dùng, sản phẩm khoa học - công nghệ ứng dụng trong công nghiệp, nông nghiệp cùng các dịch vụ logistics, tài chính, ngân hàng, du lịch và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Theo chương trình, các sản phẩm tham gia hội chợ phải bảo đảm nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng và đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật. Thông qua hoạt động trưng bày và kết nối giao thương, sự kiện hướng tới hỗ trợ cơ sở sản xuất quảng bá thương hiệu, mở rộng hệ thống phân phối, nâng cao sức cạnh tranh và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu.

Được biết, Hội chợ là một trong ba hoạt động thuộc Chuỗi sự kiện ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2026 tại TP.HCM, với chủ đề “Tăng cường liên kết vùng, kết nối giao thương, mở rộng thị trường”.

Hai hoạt động còn lại gồm Hội nghị ngành Công Thương khu vực phía Nam lần thứ XII và Hội nghị Khuyến công khu vực phía Nam lần thứ XVI. Chuỗi sự kiện hướng tới tăng cường hợp tác xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, quảng bá sản phẩm và thúc đẩy liên kết vùng.