TP.HCM hoàn tất lấy mẫu hơn 7.000 hài cốt liệt sĩ

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 22/10, ông Trần Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM cho biết, thành phố đã hoàn thành công tác khai quật hài cốt liệt sĩ (HCLS) chưa xác định được thông tin để phục vụ giám định ADN.

Tổng cộng, thành phố đã khai quật 9.842 phần mộ, trong đó lấy được mẫu sinh phẩm từ 7.083 hài cốt liệt sĩ; 2.759 hài cốt liệt sĩ không lấy được mẫu.

Ông Trần Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM thông tin tại họp báo.

Theo ông Trần Quốc Khánh, vừa qua, Sở Nội vụ đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố thực hiện an táng chu đáo, trang trọng cho 731 HCLS được tìm kiếm và quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố.

Qua đó, góp phần lan tỏa sâu rộng công tác đền ơn đáp nghĩa và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Hiện nay, TP.HCM đang theo dõi phương án tiếp nhận Trung tâm Điều dưỡng người có công miền Nam và Trung tâm Điều dưỡng thương binh, người có công Long Đất về TP.HCM quản lý.

Đặc biệt, thành phố tích cực tham gia "chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ" hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và chủ động chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.