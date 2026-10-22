TP.HCM hoàn tất khai quật 9.842 mộ liệt sĩ để lấy mẫu giám định ADN

Thông tin được ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 22/10.

Theo ông Khánh, trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố đã hoàn thành 100% việc khai quật phục vụ giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin. Tổng cộng, thành phố khai quật 9.842 mộ, lấy được 7.083 mẫu hài cốt liệt sĩ; 2.759 trường hợp không lấy được mẫu.

Bên cạnh công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ, Sở Nội vụ đã phối hợp Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức an táng chu đáo, trang trọng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Công tác lấy mẫu, số hóa, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. (Ảnh: BTL TP.HCM)

Trong công tác chăm lo người có công, 9 tháng đầu năm, TP.HCM đã hoàn tất chi trả quà Tết Nguyên đán cho 78.264 người có công và thân nhân, với kinh phí hơn 23,8 tỷ đồng. Dịp 27/7, thành phố trao quà của Chủ tịch nước đến 73.197 người có công và thân nhân, tổng kinh phí hơn 22,2 tỷ đồng.

Những tháng cuối năm, thành phố tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân theo quy định, trong đó có mai táng phí, trợ cấp một lần và chế độ thờ cúng liệt sĩ. Thành phố cũng tập trung tham mưu phê duyệt cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đến niên hạn; rà soát, phê duyệt danh sách người được điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại nhà.

Ngoài ra, TP.HCM đang theo dõi phương án tiếp nhận Trung tâm Điều dưỡng người có công Miền Nam và Trung tâm Điều dưỡng thương binh, người có công Long Đất về thành phố quản lý. Thành phố đồng thời tích cực tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, và chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.