TP.HCM hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026
Sáng 12.11 tại TP.HCM, Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 thông tin chính thức về công tác chuẩn bị cho sự kiện diễn ra từ ngày 14.11 đến 12.12. Quy tụ khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tranh tài ở 48 môn, TP.HCM với vai trò đăng cai chính đã sẵn sàng cho một kỳ Đại hội “An toàn - Trang trọng - Chuyên nghiệp - Tiết kiệm - Hiệu quả”.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/tp-hcm-hoan-tat-cong-tac-chuan-bi-cho-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-2026.html