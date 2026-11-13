TP.HCM hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

HLV Michael Carrick bị sa thải sau 173 ngày. Con số ấy ngắn đến mức người ta chưa kịp thuộc tên các cầu thủ mới thì đã phải học tên người kế nhiệm. Và như mọi lần, câu giải thích quen thuộc lại được đưa ra: Man Utd đang sống dưới cái bóng của Sir Alex Ferguson, cái bóng quá lớn đến mức không ai đứng vững. Nhưng thực ra, vấn đề có phải vậy?