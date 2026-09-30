TP.HCM hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Hỗ trợ doanh nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.(Ảnh minh họa, có hỗ trợ AI).

Kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thành phố phấn đấu phổ biến các chính sách hỗ trợ đến ít nhất 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong năm 2026; đồng thời tổ chức tối thiểu 3 hội thảo mỗi năm hướng dẫn doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và địa phương đăng ký tham gia các chương trình hỗ trợ.

Kế hoạch tập trung vào 03 nhóm nhiệm vụ chính gồm: Truyền thông, phổ biến nội dung Nghị quyết; triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện.

Cụ thể, hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức truyền thông rộng rãi chính sách đến doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các trang thông tin truyền thông của Thành phố và các website của các sở, ban, ngành có liên quan đến cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề.

Cùng với đó, thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy trình hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Doanh nghiệp có nhu cầu được hỗ trợ có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Các sở, ngành liên quan sẽ phối hợp xem xét, đánh giá và thực hiện hỗ trợ theo quy định, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ là đầu mối phối hợp với Sở Tài chính triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Sở Tài chính phối hợp triển khai Kế hoạch trên theo thẩm quyền, tổng hợp các đề xuất kinh phí hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức liên quan, tham mưu đề xuất UBND Thành phố phê duyệt kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định; phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả kinh phí thực hiện Kế hoạch này hằng năm.

Các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã, các đơn vị khác có liên quan phổ biến các nội dung hỗ trợ đến cộng đồng doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và các tổ chức có liên quan; phối hợp triển khai các nội dung của Kế hoạch.