TP.HCM hỗ trợ chuyên gia nông nghiệp công nghệ cao đến 100 triệu đồng/tháng

TP.HCM chi thu nhập cao để thu hút nhân lực nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh minh họa: Nông nghiệp & Môi trường

Theo thông báo của Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM, các vị trí tuyển dụng tập trung vào 9 nhóm lĩnh vực, gồm hoạch định phát triển mạng lưới khu nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng chiến lược, chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản và bảo quản sau thu hoạch; phát triển công nghệ sinh học ứng dụng trong nông nghiệp; chọn tạo giống cây trồng; công nghệ sau thu hoạch; chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI).

Chuyên gia, nhà khoa học trúng tuyển được hỗ trợ thu nhập ban đầu 100 triệu đồng, cùng mức thu nhập hàng tháng từ 50-100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, người được tuyển có thể nhận khoản khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực trí tuệ và phát triển công nghệ. Mức hưởng dao động từ 30 triệu đồng đến một tỷ đồng mỗi người cho mỗi công trình, tùy thuộc vào công trình, kinh phí ngân sách thành phố chi trả và số lượng người tham gia thực hiện.

Về điều kiện sinh hoạt, trường hợp chuyên gia gặp khó khăn về nhà ở và đơn vị tiếp nhận không bố trí được nhà công vụ sẽ được hỗ trợ tối đa 50% chi phí thuê nhà, nhưng không quá 7 triệu đồng mỗi tháng. Các chuyên gia, nhà khoa học phải cam kết làm việc ít nhất 12 tháng; việc gia hạn hợp đồng căn cứ vào kết quả đánh giá và nghiệm thu nhiệm vụ.

Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM có diện tích 88,17 ha tại Củ Chi, được đầu tư từ ngân sách nhà nước. Đây là khu nông nghiệp công nghệ cao đầu tiên của Việt Nam, thu hút các dự án ứng dụng công nghệ trong sản xuất giống cây trồng, rau sạch, nấm, cây dược liệu, cá cảnh và chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp.

Nhu cầu thu hút nhân lực chất lượng cao tại đây ngày càng tăng khi hoạt động nghiên cứu mở rộng sang các lĩnh vực như chỉnh sửa gene, robot, tự động hóa, AI, Internet vạn vật, công nghệ số và chuyển đổi xanh. Trong giai đoạn 2015-2023, đơn vị đã thu hút được 7 chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước.