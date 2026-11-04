TP.HCM hỗ trợ Cần Thơ 2,5 triệu m³ đá thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Chiều 4/11, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh và Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Công Lý chủ trì buổi làm việc giữa hai địa phương về nhu cầu đá xây dựng phục vụ dự án.

Quang cảnh buổi làm việc giữa UBND TP.HCM với UBND TP Cần Thơ.

Theo Ban Quản lý dự án giao thông nông nghiệp TP Cần Thơ, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có chiều dài qua địa bàn khoảng 132,71km, tổng mức đầu tư khoảng 31.000 tỷ đồng. Dự án được triển khai từ năm 2022, dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2027. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 62%.

Tổng nhu cầu đá xây dựng của dự án khoảng 4,1 triệu m³. Trong đó, nguồn từ mỏ An Châu (An Giang) đã xác định khoảng 1,145 triệu m³, hiện đã vận chuyển về công trường khoảng 1 triệu m³. Số còn lại dự kiến được tiếp nhận trong tháng 11 và 12/2026.

Ngoài ra, các nhà thầu đã tìm kiếm thêm nguồn cung từ nhiều địa phương với khối lượng khoảng 500.000m³, trong đó đã đưa về công trường khoảng 400.000m³. Phần còn lại khoảng 116.000m³ tiếp tục được tìm kiếm, vận chuyển trong năm 2027.

Như vậy, dự án vẫn thiếu khoảng 2,5 triệu m³ đá chưa xác định được nguồn cung. TP Cần Thơ dự kiến cần tiếp nhận khoảng 250.000m³ trong tháng 12/2026 và 2,25 triệu m³ trong năm 2027.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Công Lý chia sẻ về tình trạng thiếu vật liệu thi công cao tốc.

Nhu cầu còn thiếu chủ yếu phục vụ sản xuất cấp phối đá dăm và kết cấu mặt đường. Trong khi đó, nguồn đá phục vụ thi công cầu, cống và bê tông cơ bản đã được đáp ứng. Vật liệu cung ứng phải bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật về cường độ chịu nén, độ mài mòn, chỉ số CBR, hàm lượng hạt thoi dẹt và độ sạch.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, thành phố hiện có 40 mỏ đá còn giấy phép hoạt động, gồm 23 mỏ tại khu vực Bình Dương và 17 mỏ tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là nguồn cung được rà soát, kết nối để hỗ trợ nhu cầu vật liệu cho các dự án tại TP Cần Thơ.

Một số mỏ có khả năng xem xét nâng công suất, mở rộng khai thác nhằm tăng nguồn cung cho các công trình đầu tư công. Trong đó, Sở đã trình UBND TP.HCM xem xét nâng công suất hai mỏ Thường Tân 4 và Tân Mỹ, với tổng công suất tăng thêm khoảng 1,4 triệu m³.

Ngoài ra, các mỏ tại khu vực Phú Giáo như Phước Vĩnh, Tam Lập, Tam Lập 2 và Tam Lập 3 cũng được giới thiệu có chất lượng đá tốt, có thể nghiên cứu lựa chọn phục vụ dự án.

Nhiều hạng mục của dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đang dang dở, chờ vật liệu để thi công.

Để bảo đảm nguồn vật liệu phù hợp, TP.HCM đề nghị TP Cần Thơ sớm rà soát, lựa chọn các mỏ đáp ứng yêu cầu về chất lượng, khoảng cách vận chuyển và giá thành. Các nhà thầu cần trực tiếp khảo sát, lấy mẫu thí nghiệm, kiểm tra chất lượng đá trước khi quyết định lựa chọn nguồn cung.

Hai địa phương sẽ phối hợp thống nhất khối lượng, giá bán, phương án vận chuyển và kế hoạch tiếp nhận vật liệu theo tiến độ thi công. Việc tính toán chi phí khai thác, vận chuyển và giá bán cũng cần bảo đảm hài hòa lợi ích giữa chủ mỏ, nhà thầu và các bên liên quan, tiết kiệm chi phí đầu tư.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Công Lý đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ phối hợp với các sở, ngành, hiệp hội và chủ mỏ khảo sát thực tế, đánh giá chất lượng, khả năng cung ứng, xác định cụ thể khối lượng có thể huy động từ từng mỏ.

Sở Xây dựng TP Cần Thơ được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai khảo sát, lựa chọn mỏ, thống nhất khối lượng, giá bán và phương án vận chuyển.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu kết luận cuộc họp.

Kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh khẳng định, TP.HCM thống nhất chủ trương hỗ trợ TP Cần Thơ 2,5 triệu m³ đá xây dựng, góp phần bảo đảm nguồn vật liệu, đáp ứng tiến độ thi công dự án trọng điểm quốc gia theo chỉ đạo của Trung ương.

Ông Dinh nhấn mạnh, việc hỗ trợ vật liệu cho TP Cần Thơ thể hiện tinh thần phối hợp, chia sẻ và trách nhiệm giữa các địa phương trong triển khai các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm. Do đó, các sở, ngành và đơn vị liên quan cần chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để việc cung ứng vật liệu được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Trong đó, cần tập trung rà soát, xác định cụ thể các mỏ có khả năng cung cấp đá xây dựng; tăng cường kết nối giữa chủ mỏ và nhà thầu thi công để thống nhất phương án khai thác, cung ứng, vận chuyển và tiếp nhận vật liệu. Đồng thời, rà soát, tính toán giá thành, giá bán hợp lý, phù hợp với chi phí sản xuất, khai thác và vận chuyển, góp phần tiết kiệm chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả thực hiện dự án.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và hiệp hội triển khai các nội dung hỗ trợ; khẩn trương rà soát nguồn cung, kết nối chủ mỏ với nhà thầu, chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đồng thời, sở cần phối hợp với các đơn vị liên quan của TP Cần Thơ tổ chức khảo sát, lấy mẫu thí nghiệm, kiểm tra chất lượng vật liệu tại các mỏ; thống nhất hợp đồng, phương án vận chuyển và kế hoạch tiếp nhận phù hợp với tiến độ thi công.