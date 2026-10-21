TP.HCM hỗ trợ 400 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo với kinh phí hơn 2 tỉ đồng

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (đứng thứ 2, từ trái qua) và ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố trao hỗ trợ đến các bệnh nhân

Ngày 21.10, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TP.HCM tổ chức chương trình trao hỗ trợ kinh phí điều trị và quà tặng cho 400 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Thành phố, với tổng kinh phí hơn 2 tỉ đồng.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Tại chương trình, mỗi bệnh nhân được hỗ trợ 5 triệu đồng tiền mặt và một phần quà trị giá 210.000 đồng. Tổng kinh phí thực hiện là 2,084 tỉ đồng, do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TP.HCM tài trợ.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM nhận bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ và trao Thư cám ơn đến ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM chia sẻ, việc điều trị bệnh kéo dài khiến nhiều người phải đối mặt với những lo lắng về sức khỏe, đồng thời cân đối các khoản chi tiêu, thu xếp công việc và chăm lo cho gia đình. Đối với những gia đình có điều kiện kinh tế hạn chế, chi phí khám, chữa bệnh có thể trở thành gánh nặng đáng kể, ảnh hưởng đến sinh hoạt và quá trình điều trị.

Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, trong hoàn cảnh đó, sự hỗ trợ kịp thời, lời thăm hỏi chân thành và sự quan tâm từ cộng đồng có ý nghĩa thiết thực đối với người bệnh. Nguồn kinh phí hỗ trợ góp phần giảm bớt một phần chi phí điều trị, đồng thời động viên tinh thần, giúp người bệnh và gia đình có thêm điều kiện, nghị lực để tiếp tục quá trình chăm sóc sức khỏe.

Với tinh thần nhân đạo, nhân ái và trách nhiệm đối với cộng đồng, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM luôn quan tâm triển khai các hoạt động trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, những trường hợp cần được sẻ chia trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Minh Nhựt nhấn mạnh, ý nghĩa của hoạt động nhân đạo không chỉ nằm ở giá trị vật chất được trao tặng mà còn ở sự quan tâm, ứng xử bằng tinh thần chân thành, tôn trọng và thấu hiểu, để người nhận hỗ trợ cảm nhận được sự đồng hành của cộng đồng.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao hỗ trợ cho bệnh nhân

Trước đó, ngày 12.9.2026, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TP.HCM cũng đã hỗ trợ và trao 600 sổ tiết kiệm cho học sinh vượt khó, hiếu học với tổng kinh phí 3 tỉ đồng. Đây là một trong những hoạt động đồng hành của doanh nghiệp với công tác an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.

Chương trình trao hỗ trợ kinh phí điều trị và quà tặng cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo là hoạt động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23.11.1946 – 23.11.2026) và 48 năm Ngày thành lập Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TP.HCM (25.10.1978 – 25.10.2026).

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM trao hỗ trợ đến bệnh nhân

Thông qua chương trình, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội cùng tham gia hoạt động nhân đạo, chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.