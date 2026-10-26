TP.HCM hiện thực hóa cơ hội hợp tác từ CEO 500

Mở phương thức phối hợp hiệu quả

Chiều 26/10, phát biểu tổng kết chương trình CEO 500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, Công nghệ và Dòng chảy Tài chính toàn cầu”, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh, chương trình đã tạo không gian đối thoại giữa TP.HCM với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế, qua đó mở ra những gợi ý hợp tác thiết thực.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh tham dự sự kiện CEO 500.

Một trong những thông điệp xuyên suốt được đặt ra là FDI, công nghệ và tài chính không thể phát huy đầy đủ giá trị nếu vận hành riêng lẻ mà cần được kết nối thành một trục phát triển thống nhất, gắn nhu cầu địa phương với năng lực quốc gia và nguồn lực toàn cầu.

Trong mối liên kết này, TP.HCM tập trung kiến tạo không gian phát triển, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút FDI chất lượng cao và thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiên tiến vào các ngành kinh tế.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tổng kết.

Bộ Tài chính và các cơ quan Trung ương có vai trò hoàn thiện thể chế, phát triển cơ chế, công cụ tài chính, nâng cao năng lực huy động và phân bổ nguồn lực.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao cùng hệ thống cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài góp phần kết nối đối tác, nhà đầu tư, định chế tài chính và các trung tâm công nghệ quốc tế.

Khái quát định hướng phối hợp, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh: “Địa phương kiến tạo không gian tăng trưởng; Trung ương hoàn thiện cơ chế và năng lực tài chính; đối ngoại kết nối và huy động nguồn lực toàn cầu”.

Theo lãnh đạo thành phố, cách tiếp cận này không chỉ có ý nghĩa đối với TP.HCM mà còn có thể mở ra phương thức phối hợp hiệu quả hơn giữa Trung ương và địa phương trong phát triển các cực tăng trưởng mới, gắn với những đô thị lớn có khả năng kết nối nền kinh tế Việt Nam với khu vực và thế giới.

Thu hút đầu tư gắn với chuyển giao công nghệ

Đối với các đối tác quốc tế và nhà đầu tư nước ngoài, TP.HCM hướng đến thu hút không chỉ nguồn vốn mà còn cả công nghệ, tri thức, phương thức quản trị hiện đại, việc làm chất lượng cao và năng lực sản xuất mới.

Thành phố kỳ vọng hợp tác với doanh nghiệp trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông và logistics, chuyển đổi năng lượng, đô thị và công nghiệp thông minh, kinh tế số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Lãnh đạo thành phố mời gọi cộng đồng doanh nghiệp cùng kiến tạo không gian phát triển xanh hơn, sạch hơn, ứng dụng công nghệ tiên tiến hơn và bền vững hơn.

Ông Don Lâm - Giám đốc và Cổ đông sáng lập VinaCapital phát biểu.

Với mỗi cơ hội đầu tư, TP.HCM mong muốn cùng doanh nghiệp xác định rõ dự án, địa điểm, nguồn lực và lộ trình triển khai; phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan để kết nối đối tác, tháo gỡ khó khăn và đưa những đề xuất khả thi thành dự án cụ thể.

Bên cạnh việc thu hút nguồn lực bên ngoài, thành phố cũng đặt kỳ vọng vào vai trò dẫn dắt của các tập đoàn lớn trong nước.

Theo ông Nguyễn Công Vinh, doanh nghiệp cần thay đổi tư duy, không chỉ mở rộng hoạt động của chính mình mà còn thúc đẩy hệ sinh thái cùng hội nhập sâu hơn vào khu vực và toàn cầu thông qua chuyển giao công nghệ, phát triển nhân lực, đổi mới sáng tạo và kết nối chuỗi cung ứng.

Ông Nguyễn Lâm Thanh - Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam phát biểu.

Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất, kinh doanh quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM gửi đến cộng đồng doanh nghiệp thông điệp: “Chúng ta không chỉ hướng tới tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu mà cần nâng cao năng lực để tiến lên những vị trí có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi giá trị đó”.

Theo ông Nguyễn Công Vinh, khi các tập đoàn lớn dẫn dắt, doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng trưởng thành; công nghệ được kết nối với vốn và thị trường; đầu tư gắn với năng lực sản xuất và đổi mới sáng tạo, nền kinh tế sẽ từng bước hình thành các chuỗi cung ứng có sức chống chịu cao hơn, dòng vốn bền vững hơn và nền tảng tăng trưởng dài hạn.

Các đại biểu trao đổi, gặp gỡ tại sự kiện.

HCMC C4IR làm đầu mối thúc đẩy các sáng kiến hợp tác

Đối với các tổ chức, định chế tài chính trong nước và quốc tế, lãnh đạo TP.HCM đề xuất tăng cường liên kết giữa các trung tâm tài chính toàn cầu nhằm kết nối nguồn vốn cho đầu tư liên khu vực, xuyên biên giới; phối hợp dự báo để kiểm soát rủi ro; đồng thời công nhận các chương trình tín dụng, điểm tín dụng doanh nghiệp.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh, hiệu quả của chương trình không chỉ được đo bằng các cuộc gặp gỡ hay trao đổi tại diễn đàn mà còn ở khả năng chuyển hóa kết nối thành quan hệ hợp tác, ý tưởng thành sáng kiến và cam kết thành chương trình, dự án cụ thể.

Các đại biểu quốc tế và đại diện doanh nghiệp trao đổi bên lề sự kiện CEO 500.

“TP.HCM cam kết thúc đẩy các cơ hội đã được trao đổi, xác định rõ đầu mối phối hợp và lộ trình triển khai, đưa các nguồn lực về vốn, công nghệ và tri thức vào phục vụ phát triển”, ông Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh.

Để tiếp tục triển khai các nội dung sau chương trình, TP.HCM giao Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR) làm đầu mối tổng hợp các sáng kiến, ý tưởng, kiến nghị và dự án cụ thể để cùng thúc đẩy.

Lãnh đạo thành phố kỳ vọng các kết nối được thiết lập tại CEO 500 sẽ tiếp tục phát triển thành những chương trình phát triển nhân lực, dự án đầu tư và chuỗi cung ứng mới, góp phần đưa Việt Nam kết nối sâu hơn với khu vực và thế giới.