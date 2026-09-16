TP HCM hạn chế giao thông nhiều tuyến đường để thi công dự án Metro số 2

Ngày 16/9, Sở Xây dựng TP HCM cho biết, đơn vị đã thống nhất phương án và thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông quy mô lớn trên hàng loạt trục đường huyết mạch như Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh và khu vực nút giao Bảy Hiền nhằm phục vụ công tác thi công xây dựng các nhà ga ngầm thuộc Dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2, đoạn Bến Thành - Tham Lương.

Theo đó, đối với dự án thi công nhà ga ST2 (ga Tao Đàn) nằm trên trục đường Cách Mạng Tháng Tám, phương án tổ chức giao thông được triển khai qua 5 giai đoạn liên tiếp với tổng thời gian kéo dài dự kiến lên đến 1.219 ngày. Trong suốt thời gian thi công các hạng mục tường vây, sàn tạm, đường tránh và kết cấu khối nhà ga chính, rào chắn công trường sẽ chiếm dụng diện tích lòng đường liên tục 24/24 giờ.

Để di chuyển tại khu vực trung tâm, cơ quan chức năng quyết định tổ chức lưu thông một chiều đối với tất cả các loại phương tiện trên đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai) theo hướng đi từ Nguyễn Du về Nguyễn Thị Minh Khai. Các phương tiện di chuyển theo chiều ngược lại sẽ lưu thông theo lộ trình thay thế kéo dài từ đường Cách Mạng Tháng Tám qua Nguyễn Thị Minh Khai, Huyền Trân Công Chúa, Thủ Khoa Huân, Lê Thánh Tôn, Phạm Hồng Thái trước khi quay trở lại đường Cách Mạng Tháng Tám.

TP HCM đẩy mạnh thi công xây dựng các nhà ga ngầm thuộc Dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2, đoạn Bến Thành - Tham Lương. Ảnh: Trường Giang

Bên cạnh đó, đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa cũng được tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ Trương Định qua Võ Văn Tần hoặc Nguyễn Đình Chiểu về Cao Thắng rồi ra Nguyễn Thị Minh Khai. Hai tuyến đường lân cận là Bùi Thị Xuân và Sương Nguyệt Ánh vẫn giữ nguyên phương án lưu thông hai chiều. Sau khi hoàn thành tháo dỡ sàn tạm ở giai đoạn cuối, toàn bộ mặt cắt ngang lòng đường Cách Mạng Tháng Tám rộng 14 mét sẽ được hoàn trả nguyên trạng để khôi phục giao thông hai chiều.

Tại khu vực thi công nhà ga ST7 (ga Bảy Hiền) nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám và đường Trường Chinh, công tác rào chắn lòng đường cũng được phân chia làm 5 giai đoạn thi công, với tổng thời gian dự kiến là 1.257 ngày. Nhằm hạn chế tối đa nguy cơ xung đột giao thông tại nút giao Bảy Hiền (điểm giao cắt giữa các đường Trường Chinh, Cách Mạng Tháng Tám, Lý Thường Kiệt và Hoàng Văn Thụ), phương án phân luồng mới quy định các phương tiện lưu thông trên đường Trường Chinh không được phép đi thẳng sang đường Cách Mạng Tháng Tám. Thay vào đó, các xe từ đường Trường Chinh bắt buộc phải rẽ phải vào đường Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ.

Tương tự, các phương tiện di chuyển trên đường Cách Mạng Tháng Tám khi lưu thông đến giao lộ này chỉ được phép rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ. Khi các hạng mục nhà ga hoàn tất, mặt cắt ngang lòng đường Trường Chinh rộng 14 mét và đường Cách Mạng Tháng Tám rộng 12,4 mét sẽ được hoàn trả mặt bằng cùng dải phân cách ban đầu.

Các đơn vị thi công được yêu cầu rà soát công nghệ để rút ngắn thời gian chiếm dụng mặt đường, bố trí lực lượng điều tiết thường trực tại các giao lộ trọng điểm. Ảnh: Trường Giang

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư phải lắp đặt hệ thống camera quan sát, bố trí đầy đủ biển báo phân luồng từ xa theo quy chuẩn, đăng tải thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và treo băng rôn thông báo trước khi triển khai 7 ngày. Đồng thời, các đơn vị thi công được yêu cầu rà soát công nghệ để rút ngắn thời gian chiếm dụng mặt đường, bố trí lực lượng điều tiết thường trực tại các giao lộ trọng điểm và sẵn sàng điều chỉnh phương án phân luồng phù hợp với tình hình thực tế nhằm không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Ở khu vực cửa ngõ phía Tây Bắc, Sở Xây dựng cũng điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thi công nhà ga ST9 (ga Bà Quẹo), bắt đầu áp dụng chính thức từ ngày 16/9. Tại vị trí ga ST9 trên đường Trường Chinh, công trường chỉ thực hiện rào chắn một phần lòng đường nên các phương tiện vẫn được phép di chuyển qua lại bình thường. Dù vậy, để giảm tải cho khu vực rào chắn, cơ quan quản lý khuyến khích dòng xe di chuyển từ nút giao An Sương về trung tâm thành phố chủ động lựa chọn hai lộ trình thay thế. Lộ trình thứ nhất đi từ Trường Chinh rẽ qua Chế Lan Viên, Nguyễn Hữu Dật, Lê Trọng Tấn, Tân Kỳ Tân Quý rồi về lại Trường Chinh. Lộ trình thứ hai đi từ Trường Chinh rẽ vào Hồ Đắc Di, Huỳnh Văn Gấm, Tân Kỳ Tân Quý rồi quay trở lại Trường Chinh.

Nhằm hỗ trợ phân luồng cho các hướng đi này, cơ quan chức năng cấm xe ô tô lưu thông trên đường Tân Kỳ Tân Quý theo hướng từ đường Cộng Hòa đến đường Lê Trọng Tấn, đồng thời cấm xe ô tô đi trên đường Huỳnh Văn Gấm theo hướng từ đường Tân Kỳ Tân Quý về đường Hồ Đắc Di.